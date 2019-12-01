В Эстонии экономика растет быстрее, чем в остальных странах Балтии

ВВП Латвии в третьем квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года по сезонно и календарно невыровненным данным в сравнительных ценах вырос на 2,9%, тогда как прирост ВВП Эстонии составил 4,2%, а Литвы — 3,7%.

В первом квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом 2018 года ВВП Латвии вырос на 3%, в то время как ВВП Литвы вырос на 4,2%, а ВВП Эстонии — на 5%. В свою очередь во втором квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018-го ВВП Латвии вырос на 1,8%, тогда как рост экономик Литвы и Эстонии составил 3,8%.

В третьем квартале прошлого года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года ВВП Латвии вырос на 4,6%, ВВП Литвы — на 3,1%, а ВВП Эстонии — на 4,7%.