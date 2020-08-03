В Эстонии доля работающих молодых людей за год сократилась на 5%

Согласно результатам исследования, между девушками и юношами наблюдается существенный разрыв в расходах. В то время как девушки тратят больше денег на покупку своего первого жилья, а также на одежду и аксессуары, у юношей больше денег уходит на развлечения (разница в тратах показана на графике 1, который находится в приложении).

”Сегодня более 60% эстонской молодежи тем или иным образом подрабатывают на стороне, и это позволяет обеспечить достаточно адекватный уровень жизни, как показывают результаты опроса. Логично, что в юном возрасте повседневные неизбежные расходы составляют львиную долю бюджета, но радует тот факт, что наряду с ними есть место и для других, не столь существенных для жизни расходов”, — прокомментировала результаты проведенного опроса руководитель продаж сегмента частных клиентов банка SEB Мерит Калм.

”К сожалению, из результатов опроса мы также видим, что доля работающих молодых людей за год сократилась на 5 процентных пунктов. Вполне вероятно, что это является следствием коронакризиса, однако общее финансовое состояние молодых людей всё еще выглядит хорошим”, — резюмировала Калм.

В этом году для молодежи самым важным источником дохода был регулярный доход (44%). За ним идет финансовая поддержка родителей (29%). Кроме того, в качестве важных источников дохода были указаны различные пособия, пенсии, родительская зарплата и доходы, которые приносят увлечения.

При наличии двух источников дохода по-прежнему наиболее распространенным является сочетание родительской поддержки и регулярного дохода.

Опрос молодых клиентов банка SEB был проведен в мае 2020 года, в нем приняли участие 458 человек.