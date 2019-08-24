24.08.2019, 13:46

В Эстонии действует ОПГ? За последнее время у местных земледельцев украли GPS-устройств на более чем 100 000 евро

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rus.delfi.ee
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В Эстонии действует ОПГ? За последнее время у местных земледельцев украли GPS-устройств на более чем 100 000 евро
Aive Mõttus

Издание Maaleht пишет, что в последнее время с тракторов эстонских сельскохозяйственников было украдено GPS-устройств на общую сумму более 100 000 евро.

Первые сообщения о кражах стали поступать месяц назад. В последние две недели явление приняло массовый характер. Волна началась с Харьюмаа, после чего перекинулась на Ляэне-Вирумаа, Тартумаа и Вильяндимаа.

Отмечается, что чаще всего ”обчищают” трактора John Deere. Продавец John Deere в Эстонии Baltic Agro Machinery призывает всех, кому кто-то предложит купить подержанное GPS-устройство, сообщить им об этом. По данным фирмы, украдено как минимум 20 устройств.

Стоимость антенны составляет 3300 евро. Если воруют целый комплект с экраном и лицензией, то ущерб составляет 10 000 евро.

Земледельцы отмечают, что перед кражами в округе были замечены автомобили с литовскими номерами. Говорящие по-английски люди предлагали приобрести цемент, асфальт, строительные материалы и прочее. Кто-то даже фотографировал сельхозтехнику.

В Лыунаскую префектуру к настоящему момент поступило семь заявлений. ”Убытки большие. Точные детали выяснит уголовное расследование. Полицейские следовали и эксперты собрали на местах происшествия столько улик, сколько было возможно”, — говорит ведущий следователь Лыунаской префектуры Лийа Пильт.

Поскольку столь специфичные устройства сбыть непросто, есть версия, что речь идет об организованной преступной деятельности. Устройства крадутся по заказу и сбываются в страны с менее развитой технической базой.

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