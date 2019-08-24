В Эстонии действует ОПГ? За последнее время у местных земледельцев украли GPS-устройств на более чем 100 000 евро

Первые сообщения о кражах стали поступать месяц назад. В последние две недели явление приняло массовый характер. Волна началась с Харьюмаа, после чего перекинулась на Ляэне-Вирумаа, Тартумаа и Вильяндимаа.

Отмечается, что чаще всего ”обчищают” трактора John Deere. Продавец John Deere в Эстонии Baltic Agro Machinery призывает всех, кому кто-то предложит купить подержанное GPS-устройство, сообщить им об этом. По данным фирмы, украдено как минимум 20 устройств.

Стоимость антенны составляет 3300 евро. Если воруют целый комплект с экраном и лицензией, то ущерб составляет 10 000 евро.

Земледельцы отмечают, что перед кражами в округе были замечены автомобили с литовскими номерами. Говорящие по-английски люди предлагали приобрести цемент, асфальт, строительные материалы и прочее. Кто-то даже фотографировал сельхозтехнику.