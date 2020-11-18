В Эстонии будут испытывать инновационные решения 5G, которые нигде еще не применялись

В консорциум 5G Routes входят 22 члена, которые в общей сложности представляют десять европейских стран: Эстонию, Латвию, Финляндию, Швецию, Испанию, Италию, Германию, Францию, Грецию и Кипр. В проекте принимают участие Ericsson Eesti, Telia Eesti, TalTech, Eesti Raudtee, латвийский оператор мобильной связи LMT, Airbus Defense and Space и многие другие.

По словам директора по технологиям Telia Eesti Андре Виссе, члены консорциума будут совместно разрабатывать и тестировать новые решения 5G, чтобы подтвердить то, что 5G действительно является технологией, которая создает совершенно новые возможности.

”В частности, большое внимание уделяется т. н. подключенной и автоматизированной мобильности (CAM — Connected and Automated Mobility), в рамках которой исследуется, как 5G может способствовать развитию различных видов транспорта. С этой целью будет создан транспортный коридор 5G, охватывающий Латвию, Эстонию и Финляндию, где новые решения будут тестироваться на автомобилях, поездах и судах”, — сказал Виссе.

По словам профессора TalTech Мухаммада Махтаб Алама, 5G Routes — это революционная программа, в которой различные партнеры из Эстонии и стран Балтии впервые участвуют в совместном проекте государственного и частного сектора в области 5G. ”TalTech — единственный академический партнер в программе 5G Routes, и мы гордимся возможностью участвовать в этом общеевропейском проекте”, — сказал Алам.

TalTech отвечает в проекте за решения по позиционированию автономных транспортных средств, использующих 5G. Одна из основных задач — определять местонахождение автомобиля с точностью до сантиметра, а не метров.

”Возможности, которые 5G может предложить транспортному сектору, ограничивается только нашим собственным воображением. 5G изменит сектор как с точки зрения безопасности дорожного движения и его воздействия на окружающую среду, так и эффективности. Мы рады вносить свой вклад в качестве координатора программы и работать вместе с инновационными предприятиями и академическими партнерами по всей Европе”, — добавил руководитель Ericsson в Эстонии Андрус Дурейко.