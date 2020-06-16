В Эстонии будет создана государственная Служба неплатежеспособности

В Эстонии при процедурах банкротства удовлетворяется в среднем лишь 40% требований, в Финляндии — 88%. По словам вице-председателя правовой комиссии Рийгикогу Тоомаса Кивимяги, цель — повысить число удовлетворяемых требований до 80% и сократить сроки делопроизводств.

Сейчас в Эстонии на это уходит в среднем три года, сообщила "Актуальная камера". "Это абсурдно долго. Наша цель — один год, как в Германии", — заявил Кивимяги.

Как отметил министр юстиции Райво Аэг, Служба неплатежеспособности будет заниматься случаями, вызывающими общественный интерес. "Например, восстановлением бухгалтерии, отменой сделок, выяснением причин неплатежеспособности", — перечислил задачи нового ведомства министр.