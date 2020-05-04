В Эстонии будет разрешено продавать устройства для нагревания табака

"Мы сочли, что стоит урегулировать использование альтернативных табачных изделий, которые наши люди и так покупают в соседних странах. Так мы сможем контролировать потребление, и государство получит акцизные сборы, которые пока достаются другим странам", - объяснил "Актуальной камере" принятие поправок председатель социальной комиссии Рийгикогу Тынис Мёльдер (Центристская партия).

В министерстве социальных дел к такой либерализации по-прежнему относятся скептически.

Но настаивать на своем в министерстве не стали, поскольку Еврокомиссия разрешила такие изделия к продаже еще шесть лет назад, и на сегодня Эстония остается чуть ли не единственной в Евросоюзе страной, в которой IQOS не купить.

"По-прежнему сохранится запрет на такие новые табачные изделия, как никотиносодержащие пастилки и зубочистки, запрещен также нюхательный и жевательный табак", - уточнил Мёльдер.

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