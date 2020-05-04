В Эстонии будет разрешено продавать устройства для нагревания табака

Парламент внес изменения в Закон о табаке, разрешив продажу устройств для нагревания табака. Парламент, таким образом, перенял европейскую директиву, узаконившую подобную альтернативу обычным сигаретам, пишет err.ee.
"Мы сочли, что стоит урегулировать использование альтернативных табачных изделий, которые наши люди и так покупают в соседних странах. Так мы сможем контролировать потребление, и государство получит акцизные сборы, которые пока достаются другим странам", - объяснил "Актуальной камере" принятие поправок председатель социальной комиссии Рийгикогу Тынис Мёльдер (Центристская партия).
В министерстве социальных дел к такой либерализации по-прежнему относятся скептически.
Но настаивать на своем в министерстве не стали, поскольку Еврокомиссия разрешила такие изделия к продаже еще шесть лет назад, и на сегодня Эстония остается чуть ли не единственной в Евросоюзе страной, в которой IQOS не купить.
"По-прежнему сохранится запрет на такие новые табачные изделия, как никотиносодержащие пастилки и зубочистки, запрещен также нюхательный и жевательный табак", - уточнил Мёльдер.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
В центре Петербурга блогеры пожарили шашлык
Кокорин с Мамаевым снова пойдут под суд
Еврокомиссия выделила 1 млрд евро на разработку вакцины от COVID
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа