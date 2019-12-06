06.12.2019, 10:50

В Эстонии больше нет мировых системно значимых банков

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Danske panga siltide eemaldamine
Danske panga siltide eemaldamineFoto: Andres Putting

Совет по финансовой стабильности и Банк международных расчетов опубликовали свежий список банков, имеющих системное мировое значение, среди которых нет действующих в Эстонии предприятий.

Это банки, которые обязаны иметь дополнительный капитальный буфер в размере от 1% до 2,5%, пишут "Деловые Ведомости".

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