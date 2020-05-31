В Эстонии 25% работодателей снизили основную зарплату

В течение последних месяцев (февраль — апрель 2020 года) четверть работодателей снизили основную заработную плату работников, а 61% работодателей еще не изменили уровень заработной платы на момент проведения обследования.

Как правило, в организациях, где в последние месяцы основная заработная плата была снижена, это было сделано для всех работников. В других случаях зарплата была снижена для некоторых групп работников, немного чаще только для менеджеров.

Кроме того, 14% работодателей ответили, что в течение последних месяцев они увеличили основную заработную плату специалистов и квалифицированных рабочих. Сферы деятельности, в которых основная зарплата выросла, это банковский и страховой сектор, государственные учреждения, сфера здравоохранения и социальной работы, а также розничная торговля. Рост основной заработной платы чаще всего составлял 5–10%.

Заработная плата снизилась больше всего в предприятиях общественного питания и туризма

Из числа компаний по размещению, питанию и туризму, участвовавших в опросе, 62% респондентов ответили, что снизили основную заработную плату своих сотрудников. Также основная заработная плата была сокращена у работников в средствах массовой информации и журналистике, административной и вспомогательной деятельности, а также в сфере культуры, спорта, развлечений и досуга. Снижение основной заработной платы чаще всего составляло 21–30%, но в некоторых компаниях оно было более значительным.

Каковы планы работодателей по поводу зарплаты на ближайшие месяцы?

В ближайшие месяцы (апрель — июнь 2020 года) 5% работодателей планируют увеличить основную заработную плату работников, а 16% планируют снизить заработную плату. Более половины (53%) не намерены менять основную заработную плату, а 27% не могут сказать, будут ли они менять основную заработную плату в ближайшем будущем.

В большинстве организаций, где планируется снижение основной заработной платы, это затрагивает всех сотрудников. Прогнозируемое снижение чаще находится в диапазоне 21-30%.