02.07.2020, 13:55

В Эстонии 10 000 молодых людей не учатся, не работают и не участвуют в общественной жизни

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Noorte Hääle fotolavastused
Noorte Hääle fotolavastusedFoto: Tiit Blaat

В Эстонии примерно 10 000 юношей и девушек, которые не учатся, не работают и не участвуют иным образом в общественной жизни. Неудовлетворённость предыдущей работой, психические расстройства, проблемы с родителями – это лишь некоторые примеры проблем, которые приходится решать нынешней молодежи. Какая помощь предлагается юношам и девушкам, чтобы они не оставались со своими проблемами один на один?

”Спектр проблем молодежи очень широк: это проблемы, связанные с личной жизнью и работой, психические расстройства, порывы гнева, а также вызванные задолженностями трудности, что не позволяет юношам и девушкам самостоятельно справляться в обществе со стоящими перед ними задачами. Кроме того, у них есть различные зависимости и проблемы с законопослушностью”, — рассказал руководитель проектов Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта Кристьян Круус, чья команда оказывает поддержку молодежи, которая не работает и не учится, через опорную систему молодежной гарантии Министерства социальных дел, чтобы помочь таким юношам и девушкам справляться самостоятельно с задачами в своей жизни.

Круус подчеркнул, что юноши и девушки зачастую не осознают, что нуждаются в помощи, поэтому важно, чтобы кто-то из друзей, близких людей или родитель уделял нуждающемуся в помощи достаточно внимания. ”Задумываться о работе и образовании — это не целенаправленная деятельность для молодежи, и осознание ее необходимости приходит, когда кто-то из друзей или родитель обратит на это внимание”, — сказал Круус. Именно поэтому молодежь обращается к кейс-менеджерам опорной системы молодежной гарантии благодаря чьей-то рекомендации.

Коронакризис оказал сильное влияние и на молодежь, которое отражается в выросшей безработице, а также в том, что молодежь стала более восприимчивой к принятию помощи. ”Мы сами активно обращаемся к юношам и девушкам, которые, по нашим данным, не учатся и не работают. Если ранее на предложения о помощи, отправленные через регистр данных социальных услуг и пособий, отвечали 5–7% адресатов, то во время кризиса этот показатель вырос до 10%, т. е. юноши и девушки понимают, что их ситуация сложная. Одновременно молодежь заметно чаще обращается за помощью по собственной инициативе”, — пояснил Круус и выразил надежду, что в будущем обращение за помощью не будет казаться неудобным, как это может казаться молодежи в данный момент.

Подходящие решения в соответствии с мечтами молодежи


Для повышения уровня жизни молодежи местные самоуправления используют опорную систему молодежной гарантии, цель которой — предлагать поддержку местным юношам и девушкам, которые столкнулись с трудностями в жизни. Вместе с кейс-менеджером опорной системы, т. е. работником городской или волостной управы, выясняются мечты юноши или девушки, а также способы их достижения. ”Обычно юноши и девушки не знают, чем они желают заниматься — пойти на работу, получать какие-то блага, выглядеть лучше или стать однажды успешным ютубером. Если мечты определены, то вместе с кейс-менеджером определяются шаги для их достижения”, — рассказал Круус.

Кристьян Круус добавил, что зачастую в опорную систему попадают юноши и девушки, которые знают, кем они хотят стать, но не готовы делать всю предварительную работу, необходимую для достижения цели. ”Например, к нам пришел молодой человек, который хотел стать инженером, но не был готов снова сдавать экзамен по математике и сдавать вступительные экзамены в высшее учебное заведение. Ведь здесь речь идет не о 2–3 днях подготовки, а о процессе продолжительностью полгода, в течение которых молодой человек регулярно нуждается в руководстве и в мотивации”, — рассказал руководитель проектов Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта. В рамках опорной системы также оказывают помощь в оформлении документов, необходимых для участия в конкурсах на замещение вакансий, и при обращении в Кассу по безработице, а также помогают сориентироваться в законодательстве и подавать ходатайства о социальных пособиях.

”Ключевое слово опорной системы молодежной гарантии — это сотрудничество. Мы проходим все шаги вместе с юношей/девушкой, ободряем его/ее и действуем вместе. Зачастую у нашего клиента просто нет такого человека, с которым вместе заниматься нужными делами. Родители, конечно, говорят, что надо делать, но у ребёнка нет внутренней мотивации, из-за чего снежный ком проблем только увеличивается”, — отметил Круус, который призвал связываться с сотрудниками опорной системы также и тех родителей и близких, кто видит, что ребенку тяжело, но сами они не могут по каким-то причинам предложить ему необходимую помощь.

Ободрение стимулирует молодежь к самостоятельным действиям


Знаковым словом в деле оказания помощи молодежи является системный подход, т. е. постоянный контакт и встречи с нуждающимся в помощи. ”В ходе этих встреч проявляются также реальные причины, почему юноша или девушка оказались в сложной ситуации. Будь то недостаточные социальные навыки, проблемы с родителями или же молодой человек или девушка разочаровался(-ась) в действующих системах из-за предыдущего негативного опыта”, — рассказал Круус. Когда юноша или девушка поступает на работу или на учебу, кейс-менеджер оказывает ему/ей поддержку еще 6 месяцев, общаясь с ним/ней в среднем раз в месяц. ”Мы сами звоним и спрашиваем, как идут дела, поскольку для юноши/девушки важно, что к нему/ней проявляют интерес, и это стимулирует к дальнейшим действиям. Но зачастую звонит и сам(-а) юноша/девушка и с гордостью рассказывает о своей жизни”, — поделился радостью Круус, добавив, что юноши и девушки нередко отмечают, что именно кейс-менеджеры — это первые люди, которых их выслушивают на самом деле.

”Очень много было случаев, от которых действительно становится особенно тепло в душе. Иногда это просто эмоциональный подъем, когда мы помогаем молодежи поступить в учебное заведение, а иной раз это более сложные случаи, когда решаются острые суицидные ситуации и подростку оказывается назначенная охраной детства терапия, чего он не смог бы добиться самостоятельно”, — привел примеры Круус.

Он подчеркнул, что цель опорной системы молодежной гарантии заключается не в том, чтобы подавать молодежи все на блюдечке с голубой каёмочкой, а в том, чтобы стимулировать их думать и действовать самостоятельно. ”Главное — найти подход к каждому персонально, чтобы предложить именно ту помощь, в которой он нуждается”, — подчеркнул Круус.

Помимо молодежной программы ”Hoog sisse”, работники которой действуют в Таллинне, аналогичную услугу предлагают также сотрудники других местных самоуправлений Эстонии, которые присоединились к опорной системе молодежной гарантии. Также поддержку юношам и девушкам, которые не учатся и не работают, оказывают в Эстонии работники Noorte Tugila. Кроме того, в Харьюмаа действует программа STEP, в рамках которой оказывается помощь в поиске работы молодежи с криминальным прошлым.

Foto: Sotsiaalministeerium
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