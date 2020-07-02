В Эстонии 10 000 молодых людей не учатся, не работают и не участвуют в общественной жизни

”Спектр проблем молодежи очень широк: это проблемы, связанные с личной жизнью и работой, психические расстройства, порывы гнева, а также вызванные задолженностями трудности, что не позволяет юношам и девушкам самостоятельно справляться в обществе со стоящими перед ними задачами. Кроме того, у них есть различные зависимости и проблемы с законопослушностью”, — рассказал руководитель проектов Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта Кристьян Круус, чья команда оказывает поддержку молодежи, которая не работает и не учится, через опорную систему молодежной гарантии Министерства социальных дел, чтобы помочь таким юношам и девушкам справляться самостоятельно с задачами в своей жизни.

Круус подчеркнул, что юноши и девушки зачастую не осознают, что нуждаются в помощи, поэтому важно, чтобы кто-то из друзей, близких людей или родитель уделял нуждающемуся в помощи достаточно внимания. ”Задумываться о работе и образовании — это не целенаправленная деятельность для молодежи, и осознание ее необходимости приходит, когда кто-то из друзей или родитель обратит на это внимание”, — сказал Круус. Именно поэтому молодежь обращается к кейс-менеджерам опорной системы молодежной гарантии благодаря чьей-то рекомендации.

Коронакризис оказал сильное влияние и на молодежь, которое отражается в выросшей безработице, а также в том, что молодежь стала более восприимчивой к принятию помощи. ”Мы сами активно обращаемся к юношам и девушкам, которые, по нашим данным, не учатся и не работают. Если ранее на предложения о помощи, отправленные через регистр данных социальных услуг и пособий, отвечали 5–7% адресатов, то во время кризиса этот показатель вырос до 10%, т. е. юноши и девушки понимают, что их ситуация сложная. Одновременно молодежь заметно чаще обращается за помощью по собственной инициативе”, — пояснил Круус и выразил надежду, что в будущем обращение за помощью не будет казаться неудобным, как это может казаться молодежи в данный момент.

Подходящие решения в соответствии с мечтами молодежи