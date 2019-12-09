В ЕС планируют вдвое сократить использование пестицидов в сельском хозяйстве

Кроме того, Брюссель планирует содействовать применению генной инженерии при выращивании растений, чтобы подстроиться под климатические изменения, говорится далее в сообщении медиагруппы, пишет DW.

Глава Еврокомиссии представит стратегию "Green Deal"

Представитель Еврокомиссии отказалась комментировать эту информацию, сославшись на то, что, что глава ведомства Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и вице-председатель Франс Тиммерманс, курирующий защиту окружающей среды, намерены 11 декабря представить новую стратегию по улучшению экологии в Европе "Green Deal".