В ЕС планируют вдвое сократить использование пестицидов в сельском хозяйстве(1)
В Европейском Союзе планируют резко ограничить использование химических средств для защиты растений и борьбы с вредителями. Согласно новым планам Еврокомиссии, применение таких средств должно сократиться на 50 процентов к 2030 году, сообщают издания медиагруппы Funke в воскресенье, 8 декабря. Ожидается также введение подобных ограничений на использование химических удобрений.
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