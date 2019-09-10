10.09.2019, 15:44

В электронной среде Налогового департамента наблюдаются сбои


rus.delfi.ee
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В электронной среде Налогового департамента наблюдаются сбои
Andres Putting

Сегодня поступило сообщение, что вход в электронную среду обслуживания Налогового и таможенного департамента (MTA) нарушен, у многих клиентов возникли затруднения с представлением деклараций о доходах и социальном налоге (TSD), срок подачи которых истекает сегодня.

Проблема департаменту известна, о ней клиенты извещены на страничке МТА. "Хотя электронная среда самообслуживания работает, при входе на страничку МТА и подаче деклараций возникают некоторые проблемы", - сказала пресс-секретарь департамента Кайа-Лийза Табри.

Что касается крайнего срока подачи деклараций, то МТА в связи со сбоями будет относится к опоздавшим с пониманием. "По состоянию на полдень почти 70 000 или две трети деклараций TSD поданы, но по причине сбоев мы отнесемся с пониманием, если на этот раз TSD будут поданы с опозданием. И всё-таки рекомендуем при возможности заплатить налоги в интернет-банке в течение сегодняшнего дня, а декларацию подать позже", - сказала Табри.

По словам представителя МТА, сбои связаны с недавним обновлением электронной среды МТА.

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