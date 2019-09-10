В электронной среде Налогового департамента наблюдаются сбои

Проблема департаменту известна, о ней клиенты извещены на страничке МТА. "Хотя электронная среда самообслуживания работает, при входе на страничку МТА и подаче деклараций возникают некоторые проблемы", - сказала пресс-секретарь департамента Кайа-Лийза Табри.

Что касается крайнего срока подачи деклараций, то МТА в связи со сбоями будет относится к опоздавшим с пониманием. "По состоянию на полдень почти 70 000 или две трети деклараций TSD поданы, но по причине сбоев мы отнесемся с пониманием, если на этот раз TSD будут поданы с опозданием. И всё-таки рекомендуем при возможности заплатить налоги в интернет-банке в течение сегодняшнего дня, а декларацию подать позже", - сказала Табри.

По словам представителя МТА, сбои связаны с недавним обновлением электронной среды МТА.