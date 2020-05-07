В Eesti Energia заменили двух членов совета предприятия

Срок полномочий нового совета составляет два года начиная с 12 мая 2020 года. Новый председатель совета будет избран советом.

Общее собрание отозвало из состава нынешнего совета Кайе Карниол и Данеля Туусиса. При утверждении новых членов совета общее собрание учло предложения комитета по назначениям.

”Совет Eesti Energia играет важную роль при управлении государственным предприятием. Назначенные сегодня новые члены совета Райго Ууккиви и Меэлис Эйнштейн являются экспертами в своей сфере и представляют собой подходящее дополнение к нынешнему составу совета Eesti Energia, который проделал хорошую работу по направлению развития предприятия”, — сказал министр финансов Мартин Хельме. ”Я благодарю уходящих членов совета Кайе Карниол и Данеля Тууса за внесенный вклад!”, — добавил Хельме.

Вяйно Калдоя является членом совета Eesti Energia с сентября 2015 года, и его председателем — с мая 2017 года. Он является председателем правления Silberauto, председателем правления Эстонской ассоциации крупных предпринимателей и на протяжении долгого времени входит в состав правления Эстонской торгово-промышленной палаты.

Эйнари Кисель является руководителем Европейского региона Всемирного энергетического совета (World Energy Council), раньше он был вице-канцлером по энергетики Министерства экономики и коммуникации и руководителем отдела энергетики, а также работал директором подразделения торговли энергией Eesti Energia.

Андрес Лийнат — бывший исполнительный директор Cleveron и бывший канцлер Тартуского университета. Он работал на руководящих должностях в гостиничном, торговом и банковском секторах.

Иво Палу — директор и профессор Института электроэнергетики и мехатроники Таллиннского технического университета, а также член правления Эстонского общества электроэнергетики.

Антс Паулс является членом совета Eesti Energia с октября 2015 года. Паулс в прошлом был членом Рийгикогу и ранее работал руководителем Нарвских электростанций и Kiviõli Keemiatööstus.

Райго Ууккиви является вице-канцлером по административной политике Министерства финансов. Ууккиви много лет работал генеральным директором Департамента технического надзора. В прошлом он был членом совета Европейского железнодорожного агентства и Европейского агентства связи. Ууккиви является членом советов Eesti Raudtee и Таллиннского порта.