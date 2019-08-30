В e-Selver началась продажа крупной бытовой техники

”E-Selver — это интернет-гипермаркет для людей, которые ценят свое время и комфорт, здесь давно продаются не только продукты питания. Возможность приобрести бытовые товары разных категорий в одном месте становится неотъемлемой частью жизни. Мы рады, что, внедрив важное новшество, интернет-магазин Selver задает тренд. Бесплатная доставка домой в день покупки превращает эту услугу в лучшую на рынке”, — сказала член правления AS Selver Кристи Ломп.

В Таллинне и ближайших окрестностях города клиенты e-Selver могут заказать доставку в инфоотделы 12 магазинов Selver, в которых находятся пункты выдачи товаров e-Selver (см. подробнее здесь). В Таллинне, Харьюмаа, Рапламаа, Пярну и ближайших окрестностях есть возможность заказать курьерскую доставку товаров на дом.

Регион обслуживания e-Selver охватывает почти 700 000 жителей Эстонии. Мы обслуживаем клиентов в Таллинне, Харьюмаа, Рапла и Рапламаа, Пярну и в прилегающих к Пярну окрестностях.

Если заказ оформлен до 16:30 (доставку следует бронировать уже при входе в среду e-Selver), курьер доставит товар по адресу в оговоренное время того же дня. В Пярну и Пярнумаа для доставки в тот же день следует оформить заказ в интернет-магазине не позднее 13:00.

Сделать заказ можно с помощью компьютера, планшета или смартфона.

E-Selver, удостоенный титула самого удобного для пользователя интернет-магазина, доступен для более половины жителей Эстонии. E-Selver является электронным продуктовым магазином с самым широким выбором товаров и самой обширной зоной обслуживания в Эстонии. Оплатить товары можно либо через банковские ссылки наиболее популярных в Эстонии банков, либо кредитной картой. У покупателей всегда есть возможность принять участие во всех скидочных кампаниях Selver.