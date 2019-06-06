06.06.2019, 20:55
В долгах как в шелках. Победитель ”Охоты за умами” сокращает работников
Победитель телепрограммы ”Охота за умами” (Ajujaht) — эстонский стартап SprayPrinter — столкнулся с финансовыми трудностями.
Победитель телепрограммы ”Охота за умами” (Ajujaht) — эстонский стартап SprayPrinter — столкнулся с финансовыми трудностями.
Для чтобы выйти из сложной ситуации, часть работников сокращены, а часть отправлены в отпуск без содержания.
Недавно предприятие заменило исполнительного директора, его главная задача - вывести в ближайшее время фирму из кризиса, передает Geenius.ee.
SprayPrinter задолжал государству по налогам 47 000 евро, к компании есть и другие денежные претензии.
Подробнее читайте на портале Geenius.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
«Адски страшно»: что пережили пассажиры Boeing-737
«Убийца» спецназовца решил пойти в суд
Кабаева впервые раскрыла семейные тайны
Бывший президент СССР попал в больницу