В долгах как в шелках. Победитель ”Охоты за умами” сокращает работников

Для чтобы выйти из сложной ситуации, часть работников сокращены, а часть отправлены в отпуск без содержания.

Недавно предприятие заменило исполнительного директора, его главная задача - вывести в ближайшее время фирму из кризиса, передает Geenius.ee.

SprayPrinter задолжал государству по налогам 47 000 евро, к компании есть и другие денежные претензии.

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