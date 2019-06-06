06.06.2019, 20:55

В долгах как в шелках. Победитель ”Охоты за умами” сокращает работников

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rus.delfi.ee
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В долгах как в шелках. Победитель ”Охоты за умами” сокращает работников
Foto: SprayPrinter

Победитель телепрограммы ”Охота за умами” (Ajujaht) — эстонский стартап SprayPrinter — столкнулся с финансовыми трудностями.

Для чтобы выйти из сложной ситуации, часть работников сокращены, а часть отправлены в отпуск без содержания.

Недавно предприятие заменило исполнительного директора, его главная задача - вывести в ближайшее время фирму из кризиса, передает Geenius.ee.

SprayPrinter задолжал государству по налогам 47 000 евро, к компании есть и другие денежные претензии.

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