В долгах как в шелках. Победитель ”Охоты за умами” сокращает работников

Победитель телепрограммы ”Охота за умами” (Ajujaht) — эстонский стартап SprayPrinter — столкнулся с финансовыми трудностями.
Для чтобы выйти из сложной ситуации, часть работников сокращены, а часть отправлены в отпуск без содержания.
Недавно предприятие заменило исполнительного директора, его главная задача - вывести в ближайшее время фирму из кризиса, передает Geenius.ee.
SprayPrinter задолжал государству по налогам 47 000 евро, к компании есть и другие денежные претензии.
Подробнее читайте на портале Geenius.
Последнее интервью Бориса Деркача
Космонавт Алексей Леонов назвал имя человека, убившего Гагарина
В Афганистане решение об амнистии вызвало критику общественности
Ветеран войны открыто флиртовал с Меланией Трамп