29.12.2020, 19:03

В декабре число присоединившихся к III пенсионной ступени необычайно возросло


Сийри Лийва, Ärileht.ee
EST
Kas tõesti poleks õnnestunud kokku leppida 5000–6000-euroses kuupalgas, nagu on enamikul teistel riigiametite juhtidel, või leidunud teist sama tublit juhti?
Kas tõesti poleks õnnestunud kokku leppida 5000–6000-euroses kuupalgas, nagu on enamikul teistel riigiametite juhtidel, või leidunud teist sama tublit juhti?Foto: Ester Vaitmaa

Если в ноябре жители Эстонии открыли 12 096 счетов III пенсионной ступени, то в декабре (по состоянию на полдень вторника) это число увеличилось пятикратно, достигнув 56 616 человек. А вообще число пенсионных счетов III ступени в Эстонии в 2020 году более чем удвоилось.

По свежей информации Пенсионного центра, общее число счетов III пенсионной ступени по состоянию на полдень 29 декабря равнялось 152 191, то есть за текущий год их число удвоилось. За год к III ступени присоединилось 77 654 человек.

Только в декабре было открыто 56 616 счетов. Большой интерес был напрямую связан с поправкой к закону, которая вступит в силу в новом году. В соответствии с этой поправкой, те, кто приступит к накоплению в 2020 году, сохранят возможность воспользоваться накопленными деньгами на более выгодных условиях с 55 лет. Чтобы воспользоваться поправкой, важно, чтобы пенсионный счёт третьей ступени был открыт в интернет-банке не позднее 28 декабря.До этого же срока, то есть до 28 декабря, необходимо было сделать и первый взнос.

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