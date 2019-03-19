В Дании в продукции известного эстонского рыбного предприятия обнаружили опасную бактерию

"Бактерию листерия нашли в товаре датского импортера, который был изготовлен в Эстонии. Мы не знаем, что случилось там на производстве. Мы знаем, что это эстонский продукт, который в Дании не обрабатывали и не перепаковывали, здесь на продукт добавляли только этикетки", — значится в пятничном сообщении ветеринарно-пищевого департамента Дании.

Речь идет о копченой форели Blue Ocean, и датский департамент отозвал продукцию.

Хотя датский департамент нигде не отмечает названия производителя, написан код производителя, из которого выясняется, что речь идет о действующей в Харьюмаа хорошо известной в Эстонии семейной фирме M.V.Wool.

Пресс-секретарь Ветеринарно-пищевого департамента Эстонии (VTA) подтвердил, что компетентное учреждение Дании в пятницу оповестило Эстонию посредством оповещения RASFF (Система уведомления по продуктам питания и кормам), что через датского посредника инициировало отзыв с рынка рыбной продукции холодного копчения эстонского предприятия M.V.Wool.

Чиновники VTA ходили вчера на контрольный рейд в M.V.Wool. "Исходя из оповещений об опасности VTA представил предприятию требование для проведения дополнительных проверок и ждет от предприятия усовершенствования его системы самоконтроля", — сообщил VTA.

В результате контрольного рейда VTA убедился, что предприятие со своей стороны делает все для того, чтобы передаваемая как на местный, так и на экспортные рынки еда была безопасной.

Новость дополняется.