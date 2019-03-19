19.03.2019, 14:32

В Дании в продукции известного эстонского рыбного предприятия обнаружили опасную бактерию

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дополнено в 15:21
Кая Коовит
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
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AS M.V.Wool kalatööstus Harkus
AS M.V.Wool kalatööstus HarkusFoto: Sven Arbet

Датские чиновники установили причину продолжавшегося уже три года распространения в стране опасного заболевания листериоз, вызванного бактерией листерия. И источником распространения унесшей там две человеческие жизни бактерии является импортированная из Эстонии рыбная продукция холодного копчения, которую изготовило удостоенное множества наград семейное предприятие M.V.Wool.

"Бактерию листерия нашли в товаре датского импортера, который был изготовлен в Эстонии. Мы не знаем, что случилось там на производстве. Мы знаем, что это эстонский продукт, который в Дании не обрабатывали и не перепаковывали, здесь на продукт добавляли только этикетки", — значится в пятничном сообщении ветеринарно-пищевого департамента Дании.

Речь идет о копченой форели Blue Ocean, и датский департамент отозвал продукцию.

Хотя датский департамент нигде не отмечает названия производителя, написан код производителя, из которого выясняется, что речь идет о действующей в Харьюмаа хорошо известной в Эстонии семейной фирме M.V.Wool.

Пресс-секретарь Ветеринарно-пищевого департамента Эстонии (VTA) подтвердил, что компетентное учреждение Дании в пятницу оповестило Эстонию посредством оповещения RASFF (Система уведомления по продуктам питания и кормам), что через датского посредника инициировало отзыв с рынка рыбной продукции холодного копчения эстонского предприятия M.V.Wool.

Чиновники VTA ходили вчера на контрольный рейд в M.V.Wool. "Исходя из оповещений об опасности VTA представил предприятию требование для проведения дополнительных проверок и ждет от предприятия усовершенствования его системы самоконтроля", — сообщил VTA.

В результате контрольного рейда VTA убедился, что предприятие со своей стороны делает все для того, чтобы передаваемая как на местный, так и на экспортные рынки еда была безопасной.

Руководитель M.V.Wool Мати Ветевоол говорит, что в этом деле нет полной ясности, действительно ли все-таки их предприятие виновато.

"Мы занимаемся этим", — заявил он. "Наше мнение, что мы не виноваты, потому что все наши пробы входят в нормы европейской регуляции и на минимальном уровне. Ни одной превышающей пробы у нас нет", — заверил он.

"Выходящий с нашего завода товар в порядке, и нет ни одной проблемы. Что случилось дальше, это мы только расследуем", — сказал Ветевоол, пояснив, что речь идет о бактерии, которая растет, и если она при неправильной температуре, то начинает разрастаться. "У меня товар идет до заказчика в надежно проверенных морозильных грузовиках при определенной температуре, и это я гарантирую", — заявил Ветевоол. "Что дальше происходило, я не знаю. И теперь пытаются повесить это на меня. Я не виноват", — заверил он.

По словам Втевоола, в Эстонии сейчас проходят масштабные исследования, в которых принимают участие и они. "Меня интересует, что этот штамм, который они там нашли, наш ли это вообще штамм. Даже это еще не на 100% точно", — рассказал Ветевоол. Выяснение, по его словам, может занять несколько месяцев.

"Нам, конечно, причинили очень много вреда", — признает Ветевоол. Ущерб это сообщение предприятию нанесло, и ответный удар, по его словам, обязательно придет и со стороны Эстонии.

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