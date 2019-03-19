В Дании в продукции известного эстонского рыбного предприятия обнаружили опасную бактерию

Чиновники VTA ходили вчера на контрольный рейд в M.V.Wool. "Исходя из оповещений об опасности VTA представил предприятию требование для проведения дополнительных проверок и ждет от предприятия усовершенствования его системы самоконтроля", — сообщил VTA.

В результате контрольного рейда VTA убедился, что предприятие со своей стороны делает все для того, чтобы передаваемая как на местный, так и на экспортные рынки еда была безопасной.

Руководитель M.V.Wool Мати Ветевоол говорит, что в этом деле нет полной ясности, действительно ли все-таки их предприятие виновато.

"Мы занимаемся этим", — заявил он. "Наше мнение, что мы не виноваты, потому что все наши пробы входят в нормы европейской регуляции и на минимальном уровне. Ни одной превышающей пробы у нас нет", — заверил он.

"Выходящий с нашего завода товар в порядке, и нет ни одной проблемы. Что случилось дальше, это мы только расследуем", — сказал Ветевоол, пояснив, что речь идет о бактерии, которая растет, и если она при неправильной температуре, то начинает разрастаться. "У меня товар идет до заказчика в надежно проверенных морозильных грузовиках при определенной температуре, и это я гарантирую", — заявил Ветевоол. "Что дальше происходило, я не знаю. И теперь пытаются повесить это на меня. Я не виноват", — заверил он.

По словам Втевоола, в Эстонии сейчас проходят масштабные исследования, в которых принимают участие и они. "Меня интересует, что этот штамм, который они там нашли, наш ли это вообще штамм. Даже это еще не на 100% точно", — рассказал Ветевоол. Выяснение, по его словам, может занять несколько месяцев.

"Нам, конечно, причинили очень много вреда", — признает Ветевоол. Ущерб это сообщение предприятию нанесло, и ответный удар, по его словам, обязательно придет и со стороны Эстонии.