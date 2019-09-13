В Coca-Cola Plaza началась реновация: появится новый зал LUXE и исчезнут кассы

”Цель всех обновлений — повысить уровень удобства. Поэтому мы продолжаем добавлять новые залы LUXE. Зал номер 5 будет полностью обновлен и превратится в один из залов LUXE, став уже третьим таким залом в Coca-Cola Plaza. Суммарно у нас будет более 200 кресел LUXE, — сказала руководитель по маркетингу Forum Cinemas Катре Кярнер. — Мы заменим обычные кресла на комфортные кресла типа recliner, в которых вы можете занять наиболее удобную позу и наслаждаться фильмом”.

Кярнер добавила, что в обновленном зале будет 83 места, т.е. несколько меньше, чем раньше, но уровень посещений нынешних залов LUXE показывает, что клиенты предпочитают именно повышенный комфорт и в целом более приятный опыт посещения кинотеатра. В октябре в рамках кампании LUXE гости смогут наслаждаться комфортабельными креслами по цене билета в обычный зал.

”Кроме того, серьезно изменится фойе кинотеатра — мы уберем нынешние кассы и вместо них появятся билетные автоматы, где можно будет быстро и удобно купить нужные билеты или распечатать уже приобретенные билеты”, — пояснила Кярнер, добавив, что сами по себе автоматы, впрочем, не являются чем-то радикально новым, поскольку в кинотеатрах Forum Cinemas они используются уже довольно давно.

”По-прежнему, билеты, разумеется, можно будет приобрести и при помощи персонала: в магазине сладостей или в кафе Hot’n’Fresh”, — отметила Кярнер.

В ходе строительных работ новый облик получит и зона турникетов, обеспечив дополнительное пространство для того, чтобы магазин сладостей Suhkrusüda мог расширить свой ассортимент. Основательно будет обновлена и кинокомната — популярное место для организации детских и взрослых дней рождения.