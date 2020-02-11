В Цифровой уборке приняли участие почти 150 компаний и 6000 человек
31 января состоялся второй по счету День цифровой уборки, в котором на этот раз приняли участие вдвое больше предприятий, учреждений и организаций, чем годом ранее.
31 января состоялся второй по счету День цифровой уборки, в котором на этот раз приняли участие вдвое больше предприятий, учреждений и организаций, чем годом ранее.
Всего для участия в мероприятиях дня цифровой уборки зарегистрировались около 150 организаций, среди наиболее крупных из них Eesti Energia, Спасательный департамент, SEB, TalTech, Elektrilevi, Tartu Ülikool, Telia и т.п. Кроме того, подключились различные школы, детские сады, государственные учреждения, производственные и логистические предприятия, и многие другие.
”Это явно демонстрирует, что помимо физического мусора, все более заметным становится и воздействие на окружающую среду цифрового мусора, и что все больше людей и компаний стремятся избавляться от такого мусора”, — сказал руководитель подразделения бизнес-клиентов Telia Eesti Тармо Кярсна.
Помимо предприятий и учреждений в этот раз для участия в цифровой уборке зарегистрировали и около пяти сотен частных лиц. Если же учесть всех участников дня цифровой уборки — в т.ч. работников участвующих предприятий — окажется, что в мероприятии приняли участие более 6000 человек.
Все участники смогли отметить на сайте акции, от какого объема цифрового мусора они очистили свои устройства и системы.
”Оказалось, что в рамках такой уборки было удалено примерно 40 000 гигабайт цифрового мусора, что примерно соответствует 670 миллионам электронных писем, 13,4 миллиона цифровых снимков или 40 тысячам полнометражных фильмов в цифровом формате. По нашим оценкам, уничтожено все же было в несколько раз больше цифрового мусора, поскольку многие участники не обнародовали точных результатов уборки”, — прокомментировал Кярсна.
Эксперт по внутренней коммуникации Спасательного департамента Биргит Окмеэс заявила, что в дне цифровой уборки приняли участие сотрудники департамента со всей Эстонии, общими силами освободив на диске обмена информацией организации около 347 гигабайт, занимаемых неиспользуемыми материалами. ”Радует, что в кампании цифровой уборки приняло участие так много сотрудников. Мы искренне надеемся, что наши общие усилия по очистке рабочего стола от ненужных и неактуальных материалов не станут разовой акцией, и что в дальнейшем нам удастся поддерживать порядок в личном и общем пространстве!”
По заверению Тармо Кярсна, Telia и впредь будет принимать участие в акциях уборки цифрового мусора. Представитель компании также сказал, что всячески приветствует порядок в цифровой жизни и подчеркнул, что для этого вовсе не нужно ждать специальной акции. ”На портале Digitark приведен исчерпывающий перечень отличных рекомендаций, который поможет желающим последовательно очищать свои технологические средства и упорядочивать файлы таким образом, чтобы это вошло в привычку.
С рекомендациями можно ознакомиться по ЗДЕСЬ.
День цифровой уборки был впервые провозглашен Telia Eesti в 2019 году. Цель акции заключается в том, чтобы сократить объемы цифрового мусора и уровень цифрового шума, а также привлечь внимание к воздействию такого мусора на окружающую среду.
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