В Цифровой уборке приняли участие почти 150 компаний и 6000 человек

Всего для участия в мероприятиях дня цифровой уборки зарегистрировались около 150 организаций, среди наиболее крупных из них Eesti Energia, Спасательный департамент, SEB, TalTech, Elektrilevi, Tartu Ülikool, Telia и т.п. Кроме того, подключились различные школы, детские сады, государственные учреждения, производственные и логистические предприятия, и многие другие.

”Это явно демонстрирует, что помимо физического мусора, все более заметным становится и воздействие на окружающую среду цифрового мусора, и что все больше людей и компаний стремятся избавляться от такого мусора”, — сказал руководитель подразделения бизнес-клиентов Telia Eesti Тармо Кярсна.

Помимо предприятий и учреждений в этот раз для участия в цифровой уборке зарегистрировали и около пяти сотен частных лиц. Если же учесть всех участников дня цифровой уборки — в т.ч. работников участвующих предприятий — окажется, что в мероприятии приняли участие более 6000 человек.

Все участники смогли отметить на сайте акции, от какого объема цифрового мусора они очистили свои устройства и системы.