В чрезвычайной ситуации приостанавливается расчет процентов по налоговым задолженностям

Министр финансов Мартин Хельме подчеркнул, что освобождение от процентов не означает освобождения от налогов. "Мы понимаем, что сейчас тяжелое время для всех, но для обеспечения функционирования государства важно, чтобы все, кто имеет хоть малейшую возможность, все же платили налоги. В нынешней ситуации это важнее, чем когда-либо ранее", — добавил он.

"Освобождение от процентов — это самая быстрая и простая в реализации краткосрочная мера для поддержки предприятий, попавших в сложную ситуацию, и придания им чувства уверенности — если сейчас я не справлюсь с налогами, государство отнесется к этому с пониманием. Но при этом не стоит забывать, что обязанность по налогам все же возникает", — сказал Хельме. "Для того, чтобы еще больше поддержать предпринимателей, мы разрабатываем более обширный пакет поддержки, с которым правительство выступит в ближайшие дни".

Предприятия по-прежнему должны своевременно подавать корректные декларации, например, срок подачи декларации о налоге с оборота будет в пятницу, 20 марта. В противном случае государство не сможет получить информацию о том, какова реальная ситуация у предприятий, не сможет принять правильных решений. Предприятиям, попавшим в трудную ситуацию, нужно оформить в электронной среде НТД рассрочку на налоговую задолженность. НТД проявляет максимальную гибкость в налоговом производстве, также во время действия чрезвычайной ситуации не применяется принудительное исполнение по задолженностям.