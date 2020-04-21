В четырех магазинах Rimi в Таллинне начали предлагать услугу предзаказа

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”Чем больше мы соблюдаем правила в рамках чрезвычайного положения и избегаем контактов с другими людьми, тем скорее мы сможем преодолеть этот кризис”, — сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. ”Каждый поход в магазин увеличивает риск распространения вируса. Предлагая услугу предварительной упаковки товаров, мы хотим, чтобы клиенты Rimi чаще оставались дома, а их поход в магазин ограничивался бы получением товара и оплатой карточкой в пункте выдачи”, — добавил руководитель Rimi.

Rimi создал для предзаказов специальную страницу, на которой представлены 200 самых популярных продуктов питания и товаров первой необходимости. Список покупок необходимо отправить на электронную почту того магазина Rimi, в котором клиент хочет получить заказ.

Услуги предзаказа также предлагают в Fama Rimi (Нарва), в Põhjakeskus Rimi (Раквере), в UKU Rimi (Вильянди), в Lõunakeskus Rimi (Тарту), в Tasku Rimi (Тарту), в Jüri Rimi (Выру), в Tapa Rimi (Тапа), в Auriga Rimi (Курессааре), в Ülejõe Rimi (Пярну), в Рапла Rimi, в Кейла Rimi.

Онлайн-магазин Rimi начнет осуществлять доставку продуктов в Таллинне и в Лаагри в начале мая. Кроме того, у клиентов, передвигающихся на автомобиле, будет возможность забрать заказ самостоятельно в Rimi в Лаагри по системе drive. Это означает, что работник магазина загрузит покупки в багажник.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!