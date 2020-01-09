В черный список Департамента защиты потребителей внесена среди прочих известная парковочная фирма

Тем самым департамент обращает внимание потенциальных клиентов на недобросовестных торговцев или предприятия сферы обслуживания.

"До совершения покупки или подписания договора стоит проверить подноготную фирмы, в том числе просмотреть черный список Комиссии по потребительским спорам, куда вносятся предприятия, не выполняющие решения комиссии", - пишет TTJA на своей страничке в Facebook.

Начиная с 1 декабря не были выполнены решения комиссии, в которых фигурируют:

Aggrey Numamono OÜ, AllForCars OÜ, ALV MILTRADE OÜ, Beauty Heals OÜ, BEN Ettevõtmiste OÜ, CITYPARK EESTI OÜ, Eesti Keskkonnateenused AS, Fit Mode OÜ, Furni Company OÜ, IM Partners OÜ, ITEK ELEKTROONIKA OÜ, MELLSON GRUPP OÜ, MTÜ Stamina Spordiklubi, ONOFF JAEKAUBANDUSE OÜ, OÜ Anigara, OÜ DBG Timber&Stone, OÜ MORANDE SHOES, RG CAPITAL OÜ, Santa Salonas OÜ, Scandinavian Spirit OÜ, Sergei Titov FIE, Sky Auto OÜ, Veski Kõrts OÜ, Your Fashion OÜ, MARSAL Int. OÜ ja ReefSolutions OÜ.

Если действующая при TTJA комиссия вынесла решение не в пользу предприятия торговли или сферы услуг, то оно должно быть выполнено в течение 30 суток. В противном случае фирма включается в черный список. Если предприятие выполнит решение, то оно удаляется из этого списка.