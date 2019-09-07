В "черном списке" пополнение: шесть предприятий не выполнили решение Комиссии по спорам

"На сегодняшний день в списке 118 невыполненных решений. За последнее время список пополнили решения, в которых сторонами являются: Ainula OÜ, Ventidue OÜ, FIE Marina Klinovitskaja, OÜ Edishop, Novads OÜ ja G.Store Old Town OÜ", — пишет департамент на своей страничке в Facebook и призывает: прежде, чем заключать сделку, стоит просмотреть черный список — нет ли там вашего контрагента?
В список предприятия торговли и обслуживания добавляются тогда, когда комиссия приняла решение в пользу потребителя, а предприниматель не выполнил его в 30-дневный срок.
С "черным списком" можно ознакомиться здесь.
Если предприятие выполнит решение комиссии, оно исключается из "черного списка".
Королевская семья осудила Меган Маркл
В субботу днём на КАД столкнулись сразу девять машин
Фото минской студентки попало в итальянскую версию журнала Vogue
Опять трагедия в Турции: 5-летняя россиянка скончалась