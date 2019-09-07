07.09.2019, 13:52

В "черном списке" пополнение: шесть предприятий не выполнили решение Комиссии по спорам

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rus.delfi.ee
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В "черном списке" пополнение: шесть предприятий не выполнили решение Комиссии по спорам
Argo Ingver

"Черный список", куда вносятся предприятия, не выполнившие решения Комиссии по потребительским спорам, вновь пополнился. Таким образом Департамент защиты прав потребителей обращает внимание на нарушителей.

"На сегодняшний день в списке 118 невыполненных решений. За последнее время список пополнили решения, в которых сторонами являются: Ainula , Ventidue OÜ, FIE Marina Klinovitskaja, OÜ Edishop, Novads OÜ ja G.Store Old Town OÜ", — пишет департамент на своей страничке в Facebook и призывает: прежде, чем заключать сделку, стоит просмотреть черный список — нет ли там вашего контрагента?

В список предприятия торговли и обслуживания добавляются тогда, когда комиссия приняла решение в пользу потребителя, а предприниматель не выполнил его в 30-дневный срок.

С "черным списком" можно ознакомиться здесь.

Если предприятие выполнит решение комиссии, оно исключается из "черного списка".

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