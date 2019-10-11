В чей карман пошли деньги? Снижение алкогольного акциза на ценах отразилось в половину меньше ожидаемого

Руководитель отдела закупок Rimi Маргус Амор согласен, что розничные цены на товары в самом деле находятся в руках тоговли, но министерство в своем комментарии забыло про производителя. "Мы определяем окончательную цену продукта, но мы всё-таки посредники. Для нас при определении цены очень важна и цена закупки", - говорит она.

Амор заверяет, что сеть Rimi следовала хорошей традиции и снизила цены точно на столько, на сколько позволили поставщики. "Если поставщик снизил для нас цену меньше, чем был снижен акциз, то и снижение акциза не отражается на его продукции на полках Rimi в полном объеме", - поясняет представитель Rimi.

"Ясно, что производитель пересматривает время от времени свои цены и при необходимости их корректирует. Повышение и снижение акциза - это те моменты, когда производитель делает коррекцию цен на свои товары. Понятно, что на цены производителя оказывает влияние давление растущих зарплат, повышение цен на топливо, а также другие подобные факторы, которые и в других сферах бизнеса являются причиной повышения цен", - добавляет она.

Существенного снижения цен больше не ожидается

Директор по ассортименту Prisma Peremarket AS Каймо Нийтару говорит, что они изменили цены на многие товары уже в начале июля. В течение лета и до сентября это было продолжено. Нийтару заверяет, что свою маржу сеть не увеличила. "Продажные цены товаров снизились соответственно тому, насколько сильно было влияние акциза на каждый конкретный товар. Можем заверить, что увеличения торговой наценки не происходило. Дополнительных снижений цен в Prisma на те товары, которые уже прошли корректировку цен, не будет", - сказал Нийтару.

В магазинах компании COOP цены изменились на 85% алкогольных напитков. "Складские запасы товара со старыми акцизами распроданы, и по договоренности с поставщиками он теперь в продаже c новыми более льготными ценами", - сказал пресс-секретарь COOP Мартин Мийдо.

"Что касается оставшихся 15% процентов, то здесь речь идет или о товарах, оборот которых настолько медленный, что складские запасы со старыми акцизами еще не закончились, или мы не достигли с поставщиком договоренности по закупке их с учетом снижения акциза, то есть по более низкой цене", - добавил он.

Начальник отдела закупок бакалеи и промтоваров Maxima Элен Террас тоже говорит, что львиная доля цен к сегодняшнему дню уже изменена. "Мы постоянно следим за движением остатков со старыми акцизными марками, и за тем, чтобы снижение закупочной цены отражалось на продажной цене", - сообщила она.

Начальник отдела закупок Rimi Маргус Амор также утверждает, что все цены на слабоалкогольные напитки к настоящему дню изменены. "Неизменны цены на еще примерно сотню позиций по крепкому алкоголю. В основном по двум причинам: часть продуктов - с очень медленным оборотом (как правило дорогие напитки) и, во вторых, некоторые крупные поставщики изменили свои ценники лишь в конце сентября".