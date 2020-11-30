В центре Таллинна открывается детский магазин подержанных товаров

Владельцы отмечают, что это хорошая возможность найти все малоиспользованные детские товары в одном магазине. В магазине будет игровая примерочная и игровой уголок. Детский магазин откроется в той части центра на улице Лийвалайа, где раньше находились товары для дома. Вторая половина по-прежнему отведена одежде, обуви, книгам, товарам для хобби, домашнему текстилю и посуде.

”Центр повторного использования уже некоторое время подумывал открыть Детский магазин, поскольку через нас в обращение выпускается довольно много детских вещей. Нередко такие вещи используются совсем недолго, ведь дети вырастают из одежды, со временем невостребованными становятся и игрушки. Но они еще могут подарить другим много радости, причем по гораздо более приемлемой цене, чем в обычном магазине, — сказала исполнительный директор Центра повторного использования Диана Паакспуу. — Мы искренне надеемся, что наш ассортимент станет экологичной альтернативой”.

Деревянные штанги в детском магазине расположены ниже, чем обычно, в примерочной — низкие стулья и вешалки, в игровом уголке можно рисовать и раскрашивать, а также писать что-нибудь на старых добрых досках. ”В дизайне интерьера мы по максимуму использовали материалы вторичного использования: например, занавески в примерочной кабине сделаны из остатков джинсов. Игровой уголок и примерочная обставлены в основном подержанными вещами”, — добавила Диана Паакспуу.

Детский магазин подготовил для посетителей большой выбор подержанных товаров для младенцев, детской одежды и обуви, игрушек, книг, настольных игр, а также колясок. В день открытия магазина торжественности придадут гирлянды из флажков Kärr & Surr, набирающие популярность в интернете и изготовленные в том числе из бывших в употреблении материалов из Центра повторного использования. Продаваться они будут и в Детском магазине. В первый день работы магазина клиентов ждут сюрпризы, однако Центр повторного использования призывает всех, кто придет изучить ассортимент, не забывать о своем здоровье и здоровье других людей, а потому просит носить маску и соблюдать дистанцию.