В центре Таллинна можно за деньги арендовать прописку. Но это незаконно

На портале недвижимости стоит объявление, которое на первый взгляд предлагает съемную квартиру в таллиннском районе Кесклинн существенно дешевле рыночной цены — всего за 140 евро. При открытии объявления выясняется, что в аренду сдают прописку в квартире. После оплаты 140 евро в дальнейшем нужно будет платить 70 евро в месяц. За такую сумму можно получить прописку в квартире площадью 16 м2 на улице Вилларди.

Партнер бюро недвижимости Uus Maa Pluss Мортен Тибар сказал порталу Geenius, что речь идет о нелегальной деятельности, поскольку смысл прописки в том, чтобы сообщить самоуправлению и учреждениям, где человек реально живет, и в соответствии с этим получить право на городские услуги.

У этого может быть множество причин, например, человек хочет получить для ребенка место в престижной школе или детском саду. "Во-вторых, хотят получить различные блага, среди которых в Таллинне, например, бесплатный общественный транспорт или получаемая на льготных условиях парковочная карта жильца", — сказал Тибар.

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