В бывшем здании Харьюского уездного суда открылся отель

Вместо кабинетов судей и залов заседаний в новом четырехзвездочном отеле расположились 92 стильных номера, приватный спа и тренажерный зал, а также ресторан Aus. В ходе работ по реновации пятиэтажное здание получило дополнительный расположенный прямо под крышей этаж, где находятся просторные номера люкс с кухонными уголками, саунами и видами на центр города, открывающимися с приватных террас.

Исполнительный директор Hestia Hotel Group Кайса Майленд рассказала, что в ходе реновации в отель было переделано возведенное в 1972 году здание с богатой и интересной историей: ”Здание спроектировала одна из наиболее заметных эстонских архитекторов 1970-х годов Хейли Вольберг-Райг, по просьбе которой мы сохранили грандиозную винтовую лестницу, проходящую через все пять этажей. Большой вклад в реновацию здания внесли также архитектор Айн Калберг и архитектор интерьеров Лийна Лангеметс, в результате совместной работы которых здание суда превратилось в элегантный отель, сохранивший множество со вкусом оформленных отсылок к истории здания”.

Управляющим Hestia Hotel Kentmanni стал Рейно Хюрюнен, который до сих пор руководил Hestia Hotel Europa. ”Создавая интерьеры отеля, мы опирались на опыт других наших гостиниц и на отзывы постояльцев, согласно которым основными показателями качества отеля являются чистота номеров, удобная кровать и вкусный завтрак. Опыт клиентов также помогают улучшить множество мелочей. Например, в каждом номере нового отеля постояльцы найдут розетки для зарядки USB, упрощенное подключение к телевизору посредством HDMI, а также тщательно продуманную систему освещения с регулировкой яркости света”, — отметил Хюрюнен.