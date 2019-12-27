27.12.2019, 18:25

В бывшем здании Харьюского уездного суда открылся отель


EST 3
В бывшем здании Харьюского уездного суда открылся отель
Foto: Hestia Hotel Group

В пятницу, 27 декабря, в Таллинне на улице Кентманни в бывшем здании Харьюского уездного суда открылся Hestia Hotel Kentmanni – десятый отель крупнейшей в Эстонии гостиничной сети Hestia Hotel Group.

Вместо кабинетов судей и залов заседаний в новом четырехзвездочном отеле расположились 92 стильных номера, приватный спа и тренажерный зал, а также ресторан Aus. В ходе работ по реновации пятиэтажное здание получило дополнительный расположенный прямо под крышей этаж, где находятся просторные номера люкс с кухонными уголками, саунами и видами на центр города, открывающимися с приватных террас.

Исполнительный директор Hestia Hotel Group Кайса Майленд рассказала, что в ходе реновации в отель было переделано возведенное в 1972 году здание с богатой и интересной историей: ”Здание спроектировала одна из наиболее заметных эстонских архитекторов 1970-х годов Хейли Вольберг-Райг, по просьбе которой мы сохранили грандиозную винтовую лестницу, проходящую через все пять этажей. Большой вклад в реновацию здания внесли также архитектор Айн Калберг и архитектор интерьеров Лийна Лангеметс, в результате совместной работы которых здание суда превратилось в элегантный отель, сохранивший множество со вкусом оформленных отсылок к истории здания”.

Управляющим Hestia Hotel Kentmanni стал Рейно Хюрюнен, который до сих пор руководил Hestia Hotel Europa. ”Создавая интерьеры отеля, мы опирались на опыт других наших гостиниц и на отзывы постояльцев, согласно которым основными показателями качества отеля являются чистота номеров, удобная кровать и вкусный завтрак. Опыт клиентов также помогают улучшить множество мелочей. Например, в каждом номере нового отеля постояльцы найдут розетки для зарядки USB, упрощенное подключение к телевизору посредством HDMI, а также тщательно продуманную систему освещения с регулировкой яркости света”, — отметил Хюрюнен.

Hestia Hotel Group OÜ — основанное в 2014 году на эстонско-скандинавском капитале материнское предприятие концерна. За последние годы Hestia Hotel Group стала сетью с наибольшим числом отелей в Эстонии. Наряду с Hestia Hotel Kentmanni, предприятие располагает восемью отелями в Эстонии и двумя в Латвии. Кроме того, компания является оператором Laulasmaa Spa, где работает знаменитый ресторан Wicca. Предприятие трудоустраивает более 500 человек.

Читайте также: