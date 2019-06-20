В будущем неоплаченные штрафы будет взимать Налогово-таможенный департамент

В целом государство стремится консолидировать услуги схожего характера, тем самым сэкономив расходы, и добиться лучшего обзора требований и эффективного взыскания долгов. Международная практика показывает, что консолидация взыскания требований позволяет повысить успешность взысканий на 10-45% в зависимости от их типа. Таким образом повышаются и поступления в государственный бюджет — в среднем на 600 000 евро в год. Цель — увеличить поступления не менее чем на 50%, т.е. на 1 миллион евро в год. В настоящее время на службе у государства состоят юристы и бухгалтеры из разных учреждений, которые участвуют в различных этапах производства по делам о несостоятельности. Как следствие, весь этот ресурс освободится и решения будут приниматься на общих основах в НТД.

В дальнейшем судебные исполнители смогут сосредоточиться на требующих их профессиональных навыков частноправовых требованиях, в т.ч. на реализации ипотек. Также на судебных исполнителях останется организация продажи имущества должников по исполнительным делам Налогово-таможенного департамента. В результате изменений количество исполнителей уменьшится вдвое, т. е. вместо имеющихся 43 исполнителей останется около 20. Согласно плану, бюро судебных исполнителей останутся в крупных городах, в то время как в небольших центрах по определенным дням недели будут открыты филиалы.

”Еще один очень важный вопрос — своевременное взыскание долгов по алиментам, чтобы не страдали дети. В Эстонии около 8 000 должников по алиментам, а нынешняя система не слишком эффективна. Мы хотим направить сумму, которая поступит в государственный бюджет в результате реформы, на совершенствование процесса взыскания алиментов. Один из трех предложенных нами вариантов — создание бюро, занимающихся исключительно требованиями по алиментам”, — подчеркнул министр юстиции.

В данный момент у государства нет общего обзора ситуации с требованиями и их взысканием. Это означает, что в результате большое количество требований устаревает и так и не будет востребовано. Для обеспечения поддержания очереди требований и прозрачности процесса планируется создать регистр требований и арестов, где отражаются все требования вне зависимости от того, занимается их исполнением государство или судебный исполнитель. Таким образом каждый человек сможет получить точное представление об имеющихся к нему требованиях, а также общий обзор получит и государство.

Реорганизация будет проведена в полном объеме не ранее 2022 года, если дальнейшее число судебных исполнителей будет устанавливать государство. Если же их число будет формироваться в условиях свободного рынка, то переходный период будет дольше.

Помимо представителей Министерства юстиции в рабочей группе, разработавшей эту концепцию, участвовали представители Министерства финансов и Налогово-таможенного департамента. В рабочую и руководящую группы входили также представители Палат судебных исполнителей и банкротных управляющих. Обратная связь по поводу концепции ожидается к 9 августа 2019 года.