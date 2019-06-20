20.06.2019, 14:41

В будущем неоплаченные штрафы будет взимать Налогово-таможенный департамент

 (1)
rus.delfi.ee
EST 16
Maksu- ja tolliameti pressikonverents
Maksu- ja tolliameti pressikonverentsFoto: Madis Veltman

Министерство юстиции направило на круг согласования концепцию реформы исполнительного производства, согласно которой своевременное востребование неоплаченных государственных требований, таких как штрафы и принудительные суммы, перешло бы к Налогово-таможенному департаменту, благодаря чему сократилось бы количество судебных исполнителей, сообщает Министерство юстиции.

”На сегодняшний день исполнительное производство обходится людям слишком дорого. К примеру, в случае штрафа в размере 50 евро нужно выплатить судебным исполнителям как минимум 66 евро, что значительно превышает сумму самого штрафа. Мы хотим, чтобы исполнительное производство стало более доступным для людей и чтобы основная сумма шла на выплату реального долга, а не на оплату услуг исполнителей. По предварительной оценке, в будущем исполнительская плата в делах по государственным требованиям уменьшится примерно в десять раз. Также мы пересмотрим размер платы за услуги судебных исполнителей ”, — сказал министр юстиции Райво Аэг.

По словам министра, проблема также заключается в недовольстве людей функционированием исполнительной системы. Наблюдаются различные нарушения со стороны судебных исполнителей. ”В год мы получаем около 300 жалоб на деятельность судебных исполнителей. Только за этот год нам пришлось начать 5 дисциплинарных разбирательств по причине нарушений”, — добавил Аэг.

Предложенная Министерством юстиции и Министерством финансов реорганизация предусматривает принудительное исполнение денежных требований государства и местных самоуправлений Налогово-таможенным департаментом, у которого имеются для этого опыт по администрированию и взысканию различных требований, платежные решения и автоматические процессы (например, уведомления). Кроме того, запуск единой системы быстрее и дешевле, так как можно частично использовать существующую систему.

В целом государство стремится консолидировать услуги схожего характера, тем самым сэкономив расходы, и добиться лучшего обзора требований и эффективного взыскания долгов. Международная практика показывает, что консолидация взыскания требований позволяет повысить успешность взысканий на 10-45% в зависимости от их типа. Таким образом повышаются и поступления в государственный бюджет — в среднем на 600 000 евро в год. Цель — увеличить поступления не менее чем на 50%, т.е. на 1 миллион евро в год. В настоящее время на службе у государства состоят юристы и бухгалтеры из разных учреждений, которые участвуют в различных этапах производства по делам о несостоятельности. Как следствие, весь этот ресурс освободится и решения будут приниматься на общих основах в НТД.

В дальнейшем судебные исполнители смогут сосредоточиться на требующих их профессиональных навыков частноправовых требованиях, в т.ч. на реализации ипотек. Также на судебных исполнителях останется организация продажи имущества должников по исполнительным делам Налогово-таможенного департамента. В результате изменений количество исполнителей уменьшится вдвое, т. е. вместо имеющихся 43 исполнителей останется около 20. Согласно плану, бюро судебных исполнителей останутся в крупных городах, в то время как в небольших центрах по определенным дням недели будут открыты филиалы.

”Еще один очень важный вопрос — своевременное взыскание долгов по алиментам, чтобы не страдали дети. В Эстонии около 8 000 должников по алиментам, а нынешняя система не слишком эффективна. Мы хотим направить сумму, которая поступит в государственный бюджет в результате реформы, на совершенствование процесса взыскания алиментов. Один из трех предложенных нами вариантов — создание бюро, занимающихся исключительно требованиями по алиментам”, — подчеркнул министр юстиции.

ТОП

В данный момент у государства нет общего обзора ситуации с требованиями и их взысканием. Это означает, что в результате большое количество требований устаревает и так и не будет востребовано. Для обеспечения поддержания очереди требований и прозрачности процесса планируется создать регистр требований и арестов, где отражаются все требования вне зависимости от того, занимается их исполнением государство или судебный исполнитель. Таким образом каждый человек сможет получить точное представление об имеющихся к нему требованиях, а также общий обзор получит и государство.

Реорганизация будет проведена в полном объеме не ранее 2022 года, если дальнейшее число судебных исполнителей будет устанавливать государство. Если же их число будет формироваться в условиях свободного рынка, то переходный период будет дольше.

Помимо представителей Министерства юстиции в рабочей группе, разработавшей эту концепцию, участвовали представители Министерства финансов и Налогово-таможенного департамента. В рабочую и руководящую группы входили также представители Палат судебных исполнителей и банкротных управляющих. Обратная связь по поводу концепции ожидается к 9 августа 2019 года.

Читайте также:
Читайте также: