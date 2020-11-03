В ближайшие годы из-за коронакризиса родительское пособие будет рассчитываться иначе

”Вызванная кризисом потеря работы не должна снизить родительское пособие. Это — важный сигнал, который государство может и должно дать молодым семьям. Рождение ребёнка — очень важное и нужное событие и для семей, и для страны, поэтому временная потеря работы из-за пандемии не должна помешать столь важному решению,” — сказала министр народонаселения Рийна Солман. ”Одним из уроков предыдущего кризиса стала эмиграция тысяч жителей Эстонии. Мы должны учиться на своих ошибках и беречь свои семьи. Кризис закончится, а дети останутся на радость нам,” — добавила министр.

Запланированные изменения будут иметь ограниченный срок действия. Новые условия начисления родительского пособия коснутся родителей, чей ребёнок родится в период с 01.01.2021 по 31.12.2023. Срок действия поправок определялся с учётом опыта предыдущего экономического кризиса, когда восстановление экономики и нормализация ситуации с безработицей заняли около трёх лет.

"Вдобавок к лицам, вставшим на учёт в качестве безработных, новый закон поможет и родителям детей с особыми потребностями, которые находились во время особого положения в неоплачиваемом отпуске и кому в этот период государство выплачивало родительское пособие на ребёнка с такими потребностями,” добавила министр.

При назначении родительского пособия Департамент социального страхования получает данные о потере жителями работы автоматически от Эстонской кассы по безработице, так что родителям не нужно составлять никаких заявлений. На внесение соответствующих изменений в информационную систему Департамента социального страхования SKAIS потребуется 63 000 евро (без налога с оборота).