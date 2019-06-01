В ближайшие годы эстонским розничным торговым сетям составит конкуренцию новый мощный игрок

«За последние пять лет рост розничных продаж продуктов питания и товаров первой необходимости в странах Балтии составлял в среднем четыре процента в год, что превышает соответствующий показатель по еврозоне приблизительно вдвое. Тому есть две причины – более быстрый по сравнению с Западной Европой рост зарплат и более высокая инфляция как следствие экономической конвергенции. В странах Балтии и в последующие годы прогнозируется сохранение роста на уровне 3-5 процентов», – сказал руководитель сферы банковского обслуживания предприятий SEB Артем Соколов.

В ближайшие 2-3 года в Эстонии и Латвии прибыльность розничных сетей, вероятно, останется стабильной, однако в дальнейшем нужно будет принимать во внимание появление нового игрока – сети дискаунтеров LIDL. «Новая сеть уже оказала существенное влияние на рынок розничной торговли Литвы, что вынудило другие торговые сети снизить свою маржу, а также агрессивно расширяться, что еще более обостряет ситуацию», – добавил Соколов.

По словам Соколова, в Эстонии и Латвии все большую популярность получают небольшие магазины, что побудило многие розничные сети открывать в городах так называемые магазины у дома.