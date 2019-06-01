В ближайшие годы эстонским розничным торговым сетям составит конкуренцию новый мощный игрок

Как явствует из анализа SEB, объем продаж продуктов питания и товаров первой необходимости в странах Балтии демонстрирует стабильный рост, и эти сегменты остаются одними из сильнейших в розничной торговле в регионе, однако прогнозируется усиление конкуренции.
«За последние пять лет рост розничных продаж продуктов питания и товаров первой необходимости в странах Балтии составлял в среднем четыре процента в год, что превышает соответствующий показатель по еврозоне приблизительно вдвое. Тому есть две причины – более быстрый по сравнению с Западной Европой рост зарплат и более высокая инфляция как следствие экономической конвергенции. В странах Балтии и в последующие годы прогнозируется сохранение роста на уровне 3-5 процентов», – сказал руководитель сферы банковского обслуживания предприятий SEB Артем Соколов.
В ближайшие 2-3 года в Эстонии и Латвии прибыльность розничных сетей, вероятно, останется стабильной, однако в дальнейшем нужно будет принимать во внимание появление нового игрока – сети дискаунтеров LIDL. «Новая сеть уже оказала существенное влияние на рынок розничной торговли Литвы, что вынудило другие торговые сети снизить свою маржу, а также агрессивно расширяться, что еще более обостряет ситуацию», – добавил Соколов.
По словам Соколова, в Эстонии и Латвии все большую популярность получают небольшие магазины, что побудило многие розничные сети открывать в городах так называемые магазины у дома.
Трудности в поиске персонала наряду с постоянно растущими расходами по оплате труда заставили все ведущие розничные сети открыть кассы самообслуживания. Вторая преобладающая тенденция – развитие платформ интернет-торговли, через которые торговые сети стараются завоевать рынок. «Однако ввиду значительных расходов на развитие и пока небольших объемов продаж прибыльность интернет-торговли уступает рентабельности обычных магазинов. В то же время покупки по интернету становятся все более популярными, и поэтому в будущем влияние интернет-торговли на результаты розничных сетей будет расти.
Доля на рынке Эстонии четырех крупнейших розничных сетей приблизительно одинакова, составляя около 15-20 процентов. В Латвии доля на рынке двух крупнейших розничных сетей составляет соответственно 29 и 23 процента, сегментация остальной части рынка гораздо выше, чем в Эстонии. В Литве лидеру рынка принадлежит 36 процентов, доля следующего игрока составляет менее 15 процентов.
Медианный показатель роста оборота розничных сетей стран Балтии в 2017 году составил 4,2 процента при разбросе от 80-процентного роста до снижения продаж на несколько процентов, однако в целом положение на рынке розничной торговли хорошее.
При составлении анализа SEB опирался на данные Eurostat и государственных департаментов статистики.