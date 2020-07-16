В ближайшее время в волости Ляэне-Харью появятся три новых котельных

Уже готова коробка здания строящейся в Румму современной работающей на древесной щепе котельной; на место также доставлено необходимое для производства тепла оборудование. По словам руководителя N.R. Energy OÜ Ахто Тислера, строительные работы находятся в финальной фазе и к началу отопительного сезона тепло в дома Румму будет поступать уже из новой котельной. ”Новая полностью автоматизированная котельная сокращает потери тепла и эффективно использует новую отопительную инфраструктуру поселка Румму, которую предприятие отремонтировало в прошлом году примерно за миллион евро. Новая котельная позволяет уменьшить нагрузку на кошельки потребителей и на окружающую среду”, — отметил Тислер.

В ближайшие годы в Ляэне-Харьюмаа N.R. Energy также планирует обновить котельные в Кейла-Йоа и Клоога. ”Мы планируем представить ходатайство в отношении реновации этих котельных Центру инвестирования в окружающую среду, и если все сложится удачно, новые котельные будут введены в эксплуатацию уже в 2021-2022 годах”, — пояснил Тислер.

Заместитель волостного старейшины Ляэне-Харью Эрки Рубен отметил, что обновление котельных — долгожданный шаг для местных жителей. ”В сегодняшних котельных вместо фоссильного топливного масла используется возобновляемая древесная щепа, что улучшает качество воздуха в населенных пунктах. Важную роль также играет большая эффективность новых котельных, что позволяет сократить расходы на отопление”, — сказал Рубен.

По словам члена правления N.R. Energy OÜ Ахто Тислера, за последние 11 лет предприятие инвестировало в системы центрального отопления по всей Эстонии порядка 20 миллионов евро, а в ближайшие годы планирует вложить дополнительные средства в модернизацию региональной отопительной инфраструктуры.

Строительство новой котельной в Румму поддерживает целевое учреждение Центр инвестирования в окружающую среду.

Фото: N.R. Energy





Фото: N.R. Energy