В ближайшее время в Эстонии заработает первая коммерческая сеть 5G

Арула отметил, что благодаря быстрым действиям государства, организовавшего проведение конкурса на частоты 5G, Эстония станет одним из первых европейских государств, в котором будет использоваться необходимый для технологии 5G диапазон частот 3,5 ГГц.

”Наши клиенты ждали появления 5G, они полны желания применять эту технологию. И Telia, и наши партнеры приложили максимум усилий для того, чтобы подготовить соответствующую базу. Совсем близко время, когда первые зоны распространения сети 5G в Эстонии будут доступны как частным, так и бизнес-клиентам”, — сказал Арула.

Директор по технологиям Telia подтвердил, что предприятие, вне всякого сомнения, примет участие в аукционе разрешений на частоты 5G.

”Получение этого разрешения позволит нам приступить к строительству сети 5G и начать предлагать реальные услуги”, — добавил Арула.

В дополнение к постоянным работам по развитию действующей мобильной сети, Telia привносит на рынок новые технологии. По словам Арула, это важно, поскольку новые технологии способствуют появлению инновационных услуг и бизнес-моделей.

”Примером этому являются мобильные звонки в сети 4G Telia, то есть технология голосовой связи VoLTE, количество пользователей которой в прошлом году увеличилось в нашей сети с 35 000 до 180 000. На сегодняшний день объем звонков VoLTE составляет 32% от всех мобильных звонков в сети Telia”, — сказал Арула.