25.02.2019, 15:50

В ближайшее время в Эстонии заработает первая коммерческая сеть 5G


rus.delfi.ee
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LogodFoto: Jaanus Lensment

На этой неделе государство открыло аукцион на частоты 5G, который, по словам директора по технологиям Telia Eesti Калле Арула, позволяет уже в ближайшее время обеспечить клиентов первыми коммерческими решениями на базе технологии 5G.

Арула отметил, что благодаря быстрым действиям государства, организовавшего проведение конкурса на частоты 5G, Эстония станет одним из первых европейских государств, в котором будет использоваться необходимый для технологии 5G диапазон частот 3,5 ГГц.

”Наши клиенты ждали появления 5G, они полны желания применять эту технологию. И Telia, и наши партнеры приложили максимум усилий для того, чтобы подготовить соответствующую базу. Совсем близко время, когда первые зоны распространения сети 5G в Эстонии будут доступны как частным, так и бизнес-клиентам”, — сказал Арула.

Директор по технологиям Telia подтвердил, что предприятие, вне всякого сомнения, примет участие в аукционе разрешений на частоты 5G.

”Получение этого разрешения позволит нам приступить к строительству сети 5G и начать предлагать реальные услуги”, — добавил Арула.

В дополнение к постоянным работам по развитию действующей мобильной сети, Telia привносит на рынок новые технологии. По словам Арула, это важно, поскольку новые технологии способствуют появлению инновационных услуг и бизнес-моделей.

”Примером этому являются мобильные звонки в сети 4G Telia, то есть технология голосовой связи VoLTE, количество пользователей которой в прошлом году увеличилось в нашей сети с 35 000 до 180 000. На сегодняшний день объем звонков VoLTE составляет 32% от всех мобильных звонков в сети Telia”, — сказал Арула.

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