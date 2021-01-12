В ближайшее время интернет-магазины могут работать неисправно. Во всем виноваты новые требования безопасности

Начиная с января онлайн-магазины кроме запроса данных банковской карты должны убедиться, что оплату выполняет лицо, связанное с используемой картой.

Усиленную идентификацию можно выполнить с помощью Smart-ID, биометрии (отпечаток пальца или считывание лица), mobiil-ID, PIN-калькулятора или ID-карточки. Это поможет сократить количество случаев мошенничества и лучше защитит данные клиентов, потому что если использовать одни лишь данные банковской карты, присутствует опасность, что их скопировали и используют без ведома владельца.

Некоторые платежи, например, на небольшую сумму или многократные, в будущем не будут требовать усиленную идентификацию или дополнительное подтверждение в интернет-банке. Однако время от времени нужно быть готовым к выборочной проверке.

Если на сайте интернет-магазина есть отметки Verified by VISA и MasterCard SecureCode, то можно быть вполне уверенным, что данный продавец поддерживает защищенные платежи.

Для покупателей новые требования означают более безопасные покупки. Но в начале года могут найтись интернет-магазины, которые не успели внедрить требуемое решение по усиленной идентификации.

Проблемы у клиентов могут возникнуть в этих интернет-магазинах, если они захотят расплатиться карточкой. Попытка оплаты будет прервана, потому что банки обязаны останавливать сделки, не соответсвующие новым требованиям.

До тех пор, как продавец не выполнит требования безопасности, он может предлагать клиентам альтернативные способы оплаты, например, через прямую банковскую ссылку или банковский перевод.

Напоминаем, что перед совершением какой-либо покупки в интернете нужно убедиться, что продавец и его сайт заслуживают доверия.