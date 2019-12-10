В Bauhof сотрудница магазина получила травмы, когда на нее упали стройматериалы

Свидетель описывает, что услышал, как в соседнем проходе упали с полок пластины ДВП и другие товары, и женщина громко охнула. Оказалось, что на сотрудницу магазина упали двухметровые пластины, и у нее изо рта шла кровь.

Полиция подтвердила Delfi, что в 12:05 поступило сообщение, что в магазине на улице Рингтеэ в Раквере на 50-летнюю женщину упали стройматериалы. Женщину доставили в больницу. Для выяснения деталей инцидента заведено производство.

Bauhof сообщил Delfi, что в инциденте пострадал опытная сотрудница магазина, как раз разложила товар на полки. Работодатель не имеет информации о серьезности ее травм.