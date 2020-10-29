В Barbora вернулись к исключительно бесконтактной доставке и повысили меры безопасности

По словам исполнительного директора Barbora Кирке Пентикяйнен, весной компания ввела для защиты клиентов и работников правило абсолютно бесконтактной передачи заказов, касавшееся всех заказов с заставкой и получением по системе drive-in.

”Работает это так, что мы довозим заказ до дома клиента, курьер на расстоянии убеждается в том, что тот дома, и передает заказанные продукты и хозяйственные товары, не вступая в физический контакт, — описала процесс Пентикяйнен. — В летний период, когда вызванные пандемией ограничения были ослаблены, мы пошли навстречу пожеланиям клиентов, вернув возможность доставки заказов прямо домой. С этой же недели мы приняли решение в интересах безопасности снова перейти исключительно на бесконтактную передачу покупок”.

Сервис напоминает клиентам о принципе бесконтактной передачи заказов на этапе оформления покупки.

”Мы убеждены, что наши покупатели, как и этой весной, поймут, что возвращение исключительно бесконтактной передачи заказов в интересах здоровья каждого из нас. Никто не будет лишен возможности заказать товар на дом, в том числе и жители многоквартирных домов — они могут рассчитывать на доставку покупок к двери квартиры”, — отметила представитель Barbora.

Уже в сентябре сервис Barbora.ee внедрил меры, подобные применявшимся этой весной, для защиты здоровья и безопасности работников. ”Каждое утро мы измеряем температуру тела всех работников, комплектовщики заказов используют защитные маски и перчатки, а рабочие инструменты и поверхности регулярно дезинфицируют”, — добавила Кирке Пентикяйнен.

В интернет-магазине продуктов питания и товаров первой необходимости Barbora.ee можно заказать товары с доставкой на дом или получением по системе drive-in в двух таллиннских магазинах. В рамках внедрения бесконтактной передачи товара с весны невозможно оплатить заказ в платежном терминале при получении — оплата принимается только онлайн, сразу после оформления заказа.

Более четверти жителей Таллинна и окрестностей регулярно заказывает продукты питания и хозяйственные товары в интернет-магазине, в т. ч. 15% совершают покупки онлайн раз в неделю или чаще. Чаще всего заказывают базовые продукты питания: возглавляют список наиболее популярных товаров бананы, молоко, морковь, картофель и сметана. Крупнейшая покупка в среде Barbora.ee была сделана на сумму более 1200 евро.