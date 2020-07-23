В Балтийском море больше мусора, чем рыбы?

На пярнуском пляже пару недель назад была найдена щука, для которой смертельной удавкой стал обмотавшийся вокруг головы пластиковый мешок. Хотя такая картина для Эстонии нетипична, но это, к сожалению, один из примеров проблемы: Балтика серьезно загрязнена пластиком.

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По всему миру пластик составляет 60-80% всего морского мусора, в мировом океане плавают сотни тысяч тонн этого вида мусора, не считая того, который ушел на дно или выброшен на берег. И пример найденной в Пярну щуки показывает, насколько опасен пластиковый мусор для морских животных и птиц. А если говорить о микропластике (нанопластике), который может попасть через животных и в организм человека, то серьезность проблемы вырастат многократно.

Откуда берется пластик?

Большая часть пластикового мусора попадает в море с берега, и поэтому в значительной степени решить проблему можно через отказ от использования пластика (где это возможно) и улучшение процесса переработки мусора. Целых 27% пластика, как показывают исследование Еврокомиссии, попадает в море из рыбного хозяйства.

Что говорит исследование Еврокомиссии о нашем родном Балтийском море?

Положение в Балтийском море мало отличается от глобальных показателей — главным видом морского мусора является пластик. Из найденного на побережье мусора 24 процента составляют куски пластика размером 2,5-50 см. Следом идут сигаретные окурки (10%), пластиковые бутылочные пробки (5%), губка (5%), керамический мусор (5%) и пластиковые пакеты (4%).

Если попытаться идентифицировать пластик, то выяснится, что самая большая часть пластикового мусора представляет из себя рыболовные снасти, затем идут пластиковые пробки, окурки, упаковка от конфет и чипсов. Удивительно, что на пятом месте мы обнаружим палочки для леденцов.

С бесхозными рыболовецкими сетями ежегодно сталкиваются, к примеру, на Чудском озере. Так, в ходе прошлогодней очистки озера Инспекция окружающей среды выловила из озера 663 сети. Проблемой является то, что большинство сетей изготовлено из дешевой пластмассы. Мало того, что пройдут десятки лет, прежде чем эти китайские сети распадутся на мелкие части, так затем этот мусор в виде микропластика по пищевой цепочке дойдет до стола человека.