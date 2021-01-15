15.01.2021, 14:53

В автобусном парке на Питерском шоссе появилась газовая заправочная станция


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В автобусном парке на Питерском шоссе появилась газовая заправочная станция
ФОТО: Эгерт Каменик

AS Tallinna Linnatransport (TLT) в сотрудничестве с фирмой Bioforce Infra OÜ, выигравшей конкурс, построили на территории автобусного парка на Петербургском шоссе крупнейшую в Прибалтике газовую заправочную станцию, на которой уже начали заправляться экологически чистые газовые автобусы, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

”Теперь ежедневно в депо на Петербургском шоссе будут заезжать на заправку все 100 автобусов, работающих на сжатом газе. В этом году прибудет еще 100 газовых автобусов, а также в настоящий момент мы проводим тендер на закупку еще 150 автобусов, работающих на биометане. Все это является частью нашей стратегии по переходу на экологически чистый общественный транспорт в Таллинне”, — сказал председатель правления TLT Денис Бородич. Он добавил также, что к 2025 году планируется полностью отказаться от использования дизельных автобусов, заменив их современным экологически чистым транспортом.

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова всего в ближайшие годы планируется приобрести 350 газовых автобусов, благодаря которым средний возраст автобусов в парке сократится с 9,5 до 5 лет, а также значительно снизится влияние на окружающую среду. ”Обновление автобусного парка поможет значительно сократить текущие расходы по ремонту и обслуживанию техники до 5 миллионов евро в год”, — сказал Новиков. Он добавил, что все 350 газовых автобусов помогут снизить выброс CO2 в атмосферу на 25 тысяч тонн в год, что равносильно годовому выбросу углекислого газа 7000 легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Председатель правления Bioforce Infra OÜ Хенри Ульяс отметил, что строительство газовой заправочной станции на Петербургском шоссе прошло хорошо, несмотря на общие сложности с поставками в связи со сложившей ситуацией во всем мире. ”Все столичные автобусы будут заправлены. Подготовка и проверка оборудования на новой газовой заправке успешно прошла испытания. Некоторые работы по асфальтированию нам пришлось ненадолго отложить из-за погодных условий. Права по использованию заправки были выданы фирме Inspecta Estonia, которая занимается осуществлением технического контроля за газовым оборудованием и гарантирует безопасность использования”, — сказал Хенри Ульяс.

Заправочная станция на Петербургском шоссе размещена на территории в 25 000 м², где установлены 120 колонок с медленной заправкой и 2 колонки для быстрой заправки. Таким образом она является крупнейшей и самой мощной в своем роде заправочной станцией от Балтийских стран до Финляндии.

В марте Bioforce Infra начнет второй этап строительства — теперь уже в автобусном парке на Кадака теэ, где на территории 35 000 м² будет установлено 200 заправочных колонок с медленной заправкой и 2 колонки для быстрой заправки. Во время строительства газовой заправочной станции также будет реконструирован автобусный терминал как на Петербургском шоссе, так и на Кадака теэ, общей площадью в 170 000 м².

”В будущем на двух современных газовых заправочных станциях смогут заправляться до 400 газовых автобусов в сутки и при необходимости мы сможем увеличить мощность заправки. Терминалы имеют традиционное подключение для природного газа, а сжатый газ будет компримироваться на месте. Заправочные станции будут полностью автоматическими и смогут работать без оператора”, — объяснил председатель правления Bioforce Infra OÜ Хенри Ульяс.

По словам председателя правления TLT Дениса Бородича, переход на газовые автобусы и может послужить примером для других транспортных предприятий, чтобы и они предприняли шаги по переходу на экологически чистый транспорт. К тому же. Большой спрос на биометан послужит хорошим толчком для производства биометана и сделает его более доступным на рынке.

В строительство обеих заправок Bioforce Infra OÜ инвестирует 7,5 миллионов евро. Общая стоимость тендера на строительство заправки составляет 80 миллионов евро. Это крупнейший в Эстонии газовый договор в сфере общественного транспорта.

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