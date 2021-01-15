В автобусном парке на Питерском шоссе появилась газовая заправочная станция

”Теперь ежедневно в депо на Петербургском шоссе будут заезжать на заправку все 100 автобусов, работающих на сжатом газе. В этом году прибудет еще 100 газовых автобусов, а также в настоящий момент мы проводим тендер на закупку еще 150 автобусов, работающих на биометане. Все это является частью нашей стратегии по переходу на экологически чистый общественный транспорт в Таллинне”, — сказал председатель правления TLT Денис Бородич. Он добавил также, что к 2025 году планируется полностью отказаться от использования дизельных автобусов, заменив их современным экологически чистым транспортом.

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова всего в ближайшие годы планируется приобрести 350 газовых автобусов, благодаря которым средний возраст автобусов в парке сократится с 9,5 до 5 лет, а также значительно снизится влияние на окружающую среду. ”Обновление автобусного парка поможет значительно сократить текущие расходы по ремонту и обслуживанию техники до 5 миллионов евро в год”, — сказал Новиков. Он добавил, что все 350 газовых автобусов помогут снизить выброс CO2 в атмосферу на 25 тысяч тонн в год, что равносильно годовому выбросу углекислого газа 7000 легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Председатель правления Bioforce Infra OÜ Хенри Ульяс отметил, что строительство газовой заправочной станции на Петербургском шоссе прошло хорошо, несмотря на общие сложности с поставками в связи со сложившей ситуацией во всем мире. ”Все столичные автобусы будут заправлены. Подготовка и проверка оборудования на новой газовой заправке успешно прошла испытания. Некоторые работы по асфальтированию нам пришлось ненадолго отложить из-за погодных условий. Права по использованию заправки были выданы фирме Inspecta Estonia, которая занимается осуществлением технического контроля за газовым оборудованием и гарантирует безопасность использования”, — сказал Хенри Ульяс.

Заправочная станция на Петербургском шоссе размещена на территории в 25 000 м², где установлены 120 колонок с медленной заправкой и 2 колонки для быстрой заправки. Таким образом она является крупнейшей и самой мощной в своем роде заправочной станцией от Балтийских стран до Финляндии.