В автобусах Харьюского уезда возобновят продажу билетов
С понедельника, 12 октября, автобусы линий Харьюского уезда вновь будут открывать первую дверь, возобновится продажа билетов, пишет RusERR.
С понедельника, 12 октября, автобусы линий Харьюского уезда вновь будут открывать первую дверь, возобновится продажа билетов, пишет RusERR.
НКО Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, отвечающее за организацию пассажирского автобусного сообщения в Харьюмаа, сообщило, что с 12 октября на всех уездных и проходящих через уезд маршрутах первые двери общественных транспортных средств вновь будут открывать и возобновится продажа билетов.
Чтобы сократить контакт водителей с пассажирами, первый ряд сидений будет закрыт на неопределенное время. Пассажиры могут пользоваться сиденьями со второго ряда.
Центр общественного транспорта просит людей ездить на автобусах только здоровыми и по возможности использовать средства индивидуальной защиты - маску и дезинфицирующие средства.
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