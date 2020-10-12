В автобусах Харьюского уезда возобновят продажу билетов

НКО Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, отвечающее за организацию пассажирского автобусного сообщения в Харьюмаа, сообщило, что с 12 октября на всех уездных и проходящих через уезд маршрутах первые двери общественных транспортных средств вновь будут открывать и возобновится продажа билетов.

Чтобы сократить контакт водителей с пассажирами, первый ряд сидений будет закрыт на неопределенное время. Пассажиры могут пользоваться сиденьями со второго ряда.

Центр общественного транспорта просит людей ездить на автобусах только здоровыми и по возможности использовать средства индивидуальной защиты - маску и дезинфицирующие средства.