В Австрии мошенник украл 20 тонн сладостей Milka

Фабрика по производству шоколада попросила местную компанию перевезти продукцию Milka из Австрии в Бельгию, передает Корреспондент.net. Австрийская компания передала контракт венгерской транспортной фирме, которая затем наняла чешского подрядчика для выполнения сделки.

Поэтому, когда чешский грузовик прибыл на завод в австрийском городе Блуденц, рабочие завода погрузили шоколад без каких-либо подозрений.

Водитель чешского грузовика использовал поддельные документы, чтобы получить груз. Шоколад так и не достиг пункта назначения, и грузовик, и водитель пропали без вести.

Следователи обнаружили, что номерные знаки на транспортном средстве были украдены и что водитель не работает на чешскую компанию.