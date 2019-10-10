10.10.2019, 09:16

В августе экспорт товаров уменьшался третий месяц подряд


rus.delfi.ee
EST
Salvesti tehas ja Veljo Ipits
Foto: Anni Õnneleid

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в августе уменьшился по сравнению с тем же периодом 2018 года на 3% и импорт на 7%. На сокращение товарообмена больше всего повлияло снижение экспорта и импорта минеральной продукции (сланцевое топливное масло, моторное топливо, компоненты топлива, электроэнергия).

В августе из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,15 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,25 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 99 млн евро, что по сравнению с августом прошлого года почти на 63 млн евро меньше.

Основными целевыми государствами экспорта товаров были Финляндия (17% общего объема экспорта), Швеция (11%) и Латвия (9%). Экспорт сократился наиболее всего в Латвию (на 26 млн евро) и Нидерланды (12 млн евро), но при этом вырос экспорт в Канаду (на 14 млн евро). В Латвию и Нидерланды вывозилось меньше минеральной продукции, в то же время их вывоз в Канаду увеличился.

Из Эстонии больше всего экспортировалось электрооборудование (15% общего экспорта товаров) и минеральная продукция (11%). На снижение экспорта наиболее повлияло уменьшение вывоза минеральной продукции (на 56 млн евро). Более всего увеличился вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 16 млн евро), а также металла и изделий из металла (на 12 млн евро).

Доля товаров эстонского происхождения составила 71% от общего объема экспорта товаров. Вывоз эстонских товаров уменьшился по сравнению с августом прошлого года на 3% и ре-экспорт — на 2%. На сокращение вывоза эстонских товаров повлиял спад экспорта минеральной продукции, а также древесины и изделий из древесины. Наиболее всего экспорт товаров эстонского происхождения вырос в группе сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (ячмень, рапс).

Больше всего товаров было ввезено из Финляндии (14% от общего импорта), Литвы (11%) и Германии (10%). Импорт товаров сократился наиболее всего из России (на 50 млн евро) и Белоруссии (на 25 млн евро), откуда уменьшился ввоз минеральной продукции. Более всего увеличился импорт из Финляндии (на 9 млн евро) и причиной этого послужило увеличение ввоза минеральной продукции (электроэнергия).

В Эстонию импортировалось больше всего электрооборудования (14% от общего объема импорта) и минеральной продукции (11%). Наиболее сократился ввоз минеральной продукции (на 81 млн евро) и механических машин (на 13 млн евро). Более всего увеличился ввоз бумаги и изделий из бумаги (на 4 млн евро).

Statistikaamet

Товарообмен Эстонии по месяцам, 2018–2019

ТОП

Месяц

Экспорт, млн евро

Импорт, млн евро

Баланс, млн евро

2018

2019

динамика%

2018

2019

динамика%

2018

2019

ВСЕГО

9 374

9 640

3

10 618

10 669

0

-1 244

-1 029

Январь

1 035

1 158

12

1 254

1 279

2

-219

-121

Февраль

1 118

1 163

4

1 203

1 252

4

-85

-89

Mapт

1 143

1 240

8

1 344

1 404

4

-201

-164

Апрель

1 195

1 239

4

1 342

1 389

4

-147

-150

Mай

1 238

1 342

8

1 407

1 437

2

-169

-95

Июнь

1 269

1 173

-8

1 404

1 285

-8

-135

-112

Июль

1 193

1 174

-2

1 319

1 375

4

-126

-201

Август

1 184

1 150

-3

1 345

1 249

-7

-162

-99


Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, август 2019

Государство

импортёр,

объединение государств

Экспорт,млн евро

Доля,%

Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года,%

Государство-экспортёр,

объединение государств

Импорт,млн евро

Доля,%

Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %

ВСЕГО

1 150

100

-3

ВСЕГО

1 249

100

-7

ЕС-28

801

70

-4

ЕС-28

1 004

80

-1

Еврозона-19

549

48

-7

Еврозона-19

718

57

-3

Страны, не входящие в ЕС

349

30

1

Страны, не входящие в ЕС

245

20

-26

1. Финляндия

195

17

-3

1.Финляндия

170

14

6

2. Швеция

131

11

-4

2. Литва

134

11

-6

3. Латвия

98

9

-21

3. Германия

125

10

-5

4. США

79

7

3

4. Швеция

117

9

6

5. Германия

74

6

2

5. Латвия

110

9

1

6. Россия

73

6

8

6. Россия

91

7

-36

7. Литва

70

6

-4

7. Польша

84

7

7

8. Норвегия

54

5

3

8. Нидерланды

55

4

-25

9. Дания

46

4

31

9. Китай

46

4

-14

10. Польша

35

3

30

10. Италия

30

2

-9


Экспорт и импорт по разделам товаров, август 2019

Раздел товаров (-группа)согласно комбинированной номенклатуре (КН)

Экспорт
Импорт

Баланс,млн евро

млн евро

доля, %

динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %

млн евро

доля, %

динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %

ВСЕГО

1 150

100

-3

1 249

100

-7

-99

Сельскохозяйственная продукция и продукты питания(I–IV)

104

9

18

131

10

-1

-26

Минеральная продукция(V)

122

11

-32

136

11

-37

-14

Сырье и продукция химической промышленности (VI)

62

6

-5

116

9

1

-55

Резиновые и пластмассовые изделия(VII)

37

3

1

73

6

-4

-36

Древесина и изделия из древесины (IX)

105

9

-7

45

4

-6

60

Бумага и изделия из бумаги(X)

26

2

-16

24

2

18

2

Текстиль и изделия из текстиля(XI)

35

3

2

59

5

-4

-24

Металл и изделия из металла (XV)

104

9

13

124

10

0

-21

Механические машины(84)

103

9

1

121

10

-10

-19

Электрооборудование(85)

176

15

-1

169

14

-2

7

Транспортные средства(XVII)

79

7

5

124

10

0

-45

Оптические, измерительныеи точные приборы (XVIII)

38

3

1

28

2

-9

10

Различные промышленные изделия (XX)

105

9

-3

34

3

6

71

Прочее

55

5

18

64

4

11

-9

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