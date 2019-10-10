В августе экспорт товаров уменьшался третий месяц подряд

Из Эстонии больше всего экспортировалось электрооборудование (15% общего экспорта товаров) и минеральная продукция (11%). На снижение экспорта наиболее повлияло уменьшение вывоза минеральной продукции (на 56 млн евро). Более всего увеличился вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 16 млн евро), а также металла и изделий из металла (на 12 млн евро).

Доля товаров эстонского происхождения составила 71% от общего объема экспорта товаров. Вывоз эстонских товаров уменьшился по сравнению с августом прошлого года на 3% и ре-экспорт — на 2%. На сокращение вывоза эстонских товаров повлиял спад экспорта минеральной продукции, а также древесины и изделий из древесины. Наиболее всего экспорт товаров эстонского происхождения вырос в группе сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (ячмень, рапс).

Больше всего товаров было ввезено из Финляндии (14% от общего импорта), Литвы (11%) и Германии (10%). Импорт товаров сократился наиболее всего из России (на 50 млн евро) и Белоруссии (на 25 млн евро), откуда уменьшился ввоз минеральной продукции. Более всего увеличился импорт из Финляндии (на 9 млн евро) и причиной этого послужило увеличение ввоза минеральной продукции (электроэнергия).

В Эстонию импортировалось больше всего электрооборудования (14% от общего объема импорта) и минеральной продукции (11%). Наиболее сократился ввоз минеральной продукции (на 81 млн евро) и механических машин (на 13 млн евро). Более всего увеличился ввоз бумаги и изделий из бумаги (на 4 млн евро).

Statistikaamet

Товарообмен Эстонии по месяцам, 2018–2019

Месяц Экспорт, млн евро Импорт, млн евро Баланс, млн евро 2018 2019 динамика% 2018 2019 динамика% 2018 2019 ВСЕГО 9 374 9 640 3 10 618 10 669 0 -1 244 -1 029 Январь 1 035 1 158 12 1 254 1 279 2 -219 -121 Февраль 1 118 1 163 4 1 203 1 252 4 -85 -89 Mapт 1 143 1 240 8 1 344 1 404 4 -201 -164 Апрель 1 195 1 239 4 1 342 1 389 4 -147 -150 Mай 1 238 1 342 8 1 407 1 437 2 -169 -95 Июнь 1 269 1 173 -8 1 404 1 285 -8 -135 -112 Июль 1 193 1 174 -2 1 319 1 375 4 -126 -201 Август 1 184 1 150 -3 1 345 1 249 -7 -162 -99



Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, август 2019

Государство импортёр, объединение государств Экспорт,млн евро Доля,% Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года,% Государство-экспортёр, объединение государств Импорт,млн евро Доля,% Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, % ВСЕГО 1 150 100 -3 ВСЕГО 1 249 100 -7 ЕС-28 801 70 -4 ЕС-28 1 004 80 -1 Еврозона-19 549 48 -7 Еврозона-19 718 57 -3 Страны, не входящие в ЕС 349 30 1 Страны, не входящие в ЕС 245 20 -26 1. Финляндия 195 17 -3 1.Финляндия 170 14 6 2. Швеция 131 11 -4 2. Литва 134 11 -6 3. Латвия 98 9 -21 3. Германия 125 10 -5 4. США 79 7 3 4. Швеция 117 9 6 5. Германия 74 6 2 5. Латвия 110 9 1 6. Россия 73 6 8 6. Россия 91 7 -36 7. Литва 70 6 -4 7. Польша 84 7 7 8. Норвегия 54 5 3 8. Нидерланды 55 4 -25 9. Дания 46 4 31 9. Китай 46 4 -14 10. Польша 35 3 30 10. Италия 30 2 -9



Экспорт и импорт по разделам товаров, август 2019