10.10.2019, 09:16

В августе экспорт товаров уменьшался третий месяц подряд


rus.delfi.ee
EST 1
Salvesti tehas ja Veljo Ipits
Foto: Anni Õnneleid

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в августе уменьшился по сравнению с тем же периодом 2018 года на 3% и импорт на 7%. На сокращение товарообмена больше всего повлияло снижение экспорта и импорта минеральной продукции (сланцевое топливное масло, моторное топливо, компоненты топлива, электроэнергия).

В августе из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,15 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,25 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 99 млн евро, что по сравнению с августом прошлого года почти на 63 млн евро меньше.

Основными целевыми государствами экспорта товаров были Финляндия (17% общего объема экспорта), Швеция (11%) и Латвия (9%). Экспорт сократился наиболее всего в Латвию (на 26 млн евро) и Нидерланды (12 млн евро), но при этом вырос экспорт в Канаду (на 14 млн евро). В Латвию и Нидерланды вывозилось меньше минеральной продукции, в то же время их вывоз в Канаду увеличился.

Из Эстонии больше всего экспортировалось электрооборудование (15% общего экспорта товаров) и минеральная продукция (11%). На снижение экспорта наиболее повлияло уменьшение вывоза минеральной продукции (на 56 млн евро). Более всего увеличился вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 16 млн евро), а также металла и изделий из металла (на 12 млн евро).

Доля товаров эстонского происхождения составила 71% от общего объема экспорта товаров. Вывоз эстонских товаров уменьшился по сравнению с августом прошлого года на 3% и ре-экспорт — на 2%. На сокращение вывоза эстонских товаров повлиял спад экспорта минеральной продукции, а также древесины и изделий из древесины. Наиболее всего экспорт товаров эстонского происхождения вырос в группе сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (ячмень, рапс).

Больше всего товаров было ввезено из Финляндии (14% от общего импорта), Литвы (11%) и Германии (10%). Импорт товаров сократился наиболее всего из России (на 50 млн евро) и Белоруссии (на 25 млн евро), откуда уменьшился ввоз минеральной продукции. Более всего увеличился импорт из Финляндии (на 9 млн евро) и причиной этого послужило увеличение ввоза минеральной продукции (электроэнергия).

В Эстонию импортировалось больше всего электрооборудования (14% от общего объема импорта) и минеральной продукции (11%). Наиболее сократился ввоз минеральной продукции (на 81 млн евро) и механических машин (на 13 млн евро). Более всего увеличился ввоз бумаги и изделий из бумаги (на 4 млн евро).

Statistikaamet

Товарообмен Эстонии по месяцам, 2018–2019

ТОП

МесяцЭкспорт, млн евроИмпорт, млн евроБаланс, млн евро
20182019динамика%20182019динамика%20182019
ВСЕГО9 3749 640310 61810 6690-1 244-1 029
Январь1 0351 158121 2541 2792-219-121
Февраль1 1181 16341 2031 2524-85-89
Mapт1 1431 24081 3441 4044-201-164
Апрель1 1951 23941 3421 3894-147-150
Mай1 2381 34281 4071 4372-169-95
Июнь1 2691 173-81 4041 285-8-135-112
Июль1 1931 174-21 3191 3754-126-201
Август1 1841 150-31 3451 249-7-162-99


Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, август 2019

Государствоимпортёр,объединение государствЭкспорт,млн евроДоля,%Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года,%Государство-экспортёр,объединение государствИмпорт,млн евроДоля,%Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
ВСЕГО1 150100-3ВСЕГО1 249100-7
ЕС-2880170-4ЕС-281 00480-1
Еврозона-1954948-7Еврозона-1971857-3
Страны, не входящие в ЕС349301Страны, не входящие в ЕС24520-26
1. Финляндия19517-31.Финляндия170146
2. Швеция13111-42. Литва13411-6
3. Латвия989-213. Германия12510-5
4. США79734. Швеция11796
5. Германия74625. Латвия11091
6. Россия73686. Россия917-36
7. Литва706-47. Польша8477
8. Норвегия54538. Нидерланды554-25
9. Дания464319. Китай464-14
10. Польша3533010. Италия302-9


Экспорт и импорт по разделам товаров, август 2019

Раздел товаров (-группа)согласно комбинированной номенклатуре (КН)
Экспорт
Импорт
Баланс,млн евро
млн евродоля, %динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %млн евродоля, %динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
ВСЕГО1 150100-31 249100-7-99
Сельскохозяйственная продукция и продукты питания(I–IV)10491813110-1-26
Минеральная продукция(V)12211-3213611-37-14
Сырье и продукция химической промышленности (VI)626-511691-55
Резиновые и пластмассовые изделия(VII)3731736-4-36
Древесина и изделия из древесины (IX)1059-7454-660
Бумага и изделия из бумаги(X)262-16242182
Текстиль и изделия из текстиля(XI)3532595-4-24
Металл и изделия из металла (XV)104913124100-21
Механические машины(84)1039112110-10-19
Электрооборудование(85)17615-116914-27
Транспортные средства(XVII)7975124100-45
Оптические, измерительныеи точные приборы (XVIII)3831282-910
Различные промышленные изделия (XX)1059-3343671
Прочее5551864411-9
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