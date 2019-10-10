В августе экспорт товаров уменьшался третий месяц подряд

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в августе уменьшился по сравнению с тем же периодом 2018 года на 3% и импорт на 7%. На сокращение товарообмена больше всего повлияло снижение экспорта и импорта минеральной продукции (сланцевое топливное масло, моторное топливо, компоненты топлива, электроэнергия).
В августе из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,15 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,25 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 99 млн евро, что по сравнению с августом прошлого года почти на 63 млн евро меньше.
Основными целевыми государствами экспорта товаров были Финляндия (17% общего объема экспорта), Швеция (11%) и Латвия (9%). Экспорт сократился наиболее всего в Латвию (на 26 млн евро) и Нидерланды (12 млн евро), но при этом вырос экспорт в Канаду (на 14 млн евро). В Латвию и Нидерланды вывозилось меньше минеральной продукции, в то же время их вывоз в Канаду увеличился.
Из Эстонии больше всего экспортировалось электрооборудование (15% общего экспорта товаров) и минеральная продукция (11%). На снижение экспорта наиболее повлияло уменьшение вывоза минеральной продукции (на 56 млн евро). Более всего увеличился вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 16 млн евро), а также металла и изделий из металла (на 12 млн евро).
Доля товаров эстонского происхождения составила 71% от общего объема экспорта товаров. Вывоз эстонских товаров уменьшился по сравнению с августом прошлого года на 3% и ре-экспорт — на 2%. На сокращение вывоза эстонских товаров повлиял спад экспорта минеральной продукции, а также древесины и изделий из древесины. Наиболее всего экспорт товаров эстонского происхождения вырос в группе сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (ячмень, рапс).
Больше всего товаров было ввезено из Финляндии (14% от общего импорта), Литвы (11%) и Германии (10%). Импорт товаров сократился наиболее всего из России (на 50 млн евро) и Белоруссии (на 25 млн евро), откуда уменьшился ввоз минеральной продукции. Более всего увеличился импорт из Финляндии (на 9 млн евро) и причиной этого послужило увеличение ввоза минеральной продукции (электроэнергия).
В Эстонию импортировалось больше всего электрооборудования (14% от общего объема импорта) и минеральной продукции (11%). Наиболее сократился ввоз минеральной продукции (на 81 млн евро) и механических машин (на 13 млн евро). Более всего увеличился ввоз бумаги и изделий из бумаги (на 4 млн евро).
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