В августе экспорт товаров уменьшался третий месяц подряд

Из Эстонии больше всего экспортировалось электрооборудование (15% общего экспорта товаров) и минеральная продукция (11%). На снижение экспорта наиболее повлияло уменьшение вывоза минеральной продукции (на 56 млн евро). Более всего увеличился вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 16 млн евро), а также металла и изделий из металла (на 12 млн евро).

Доля товаров эстонского происхождения составила 71% от общего объема экспорта товаров. Вывоз эстонских товаров уменьшился по сравнению с августом прошлого года на 3% и ре-экспорт — на 2%. На сокращение вывоза эстонских товаров повлиял спад экспорта минеральной продукции, а также древесины и изделий из древесины. Наиболее всего экспорт товаров эстонского происхождения вырос в группе сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (ячмень, рапс).

Больше всего товаров было ввезено из Финляндии (14% от общего импорта), Литвы (11%) и Германии (10%). Импорт товаров сократился наиболее всего из России (на 50 млн евро) и Белоруссии (на 25 млн евро), откуда уменьшился ввоз минеральной продукции. Более всего увеличился импорт из Финляндии (на 9 млн евро) и причиной этого послужило увеличение ввоза минеральной продукции (электроэнергия).

В Эстонию импортировалось больше всего электрооборудования (14% от общего объема импорта) и минеральной продукции (11%). Наиболее сократился ввоз минеральной продукции (на 81 млн евро) и механических машин (на 13 млн евро). Более всего увеличился ввоз бумаги и изделий из бумаги (на 4 млн евро).

Statistikaamet

Товарообмен Эстонии по месяцам, 2018–2019