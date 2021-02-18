В апреле средняя пенсия вырастет на 24 евро

В связи с чрезвычайно хорошим поступлением социального налога в государственную казну, в апреле пенсии вырастут больше, чем предполагалось.
Средняя пенсия человека с 44-летним рабочим стажем сейчас составляет 528 евро, а с апреля она вырастет на 24 евро до 552 евро. Те, у кого стаж составляет 30 лет, будет получать 451 евро, а имеющие минимальный стаж 15 лет — 343 евро в месяц.
Особенно сильно вырастет народная пенсия, которую получают те, кто не работал достаточно долго, чтобы получать пенсию по старости. Народная пенсия вырастет с 222 евро до 255 евро.
Внеочередное повышение пенсий происходит уже второй год подряд.
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