В апреле средняя пенсия вырастет на 24 евро

Средняя пенсия человека с 44-летним рабочим стажем сейчас составляет 528 евро, а с апреля она вырастет на 24 евро до 552 евро. Те, у кого стаж составляет 30 лет, будет получать 451 евро, а имеющие минимальный стаж 15 лет — 343 евро в месяц.

Особенно сильно вырастет народная пенсия, которую получают те, кто не работал достаточно долго, чтобы получать пенсию по старости. Народная пенсия вырастет с 222 евро до 255 евро.

Внеочередное повышение пенсий происходит уже второй год подряд.